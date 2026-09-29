למעלה מ-100 ישראלים התפרעו הלילה (שלישי) בכפר ג'אלוד בשומרון בניסיון למנוע את חזרתה של משפחה פלסטינית לביתה בכפר, אותו עזבה לפני מספר חודשים בעקבות פשיעה לאומנית.

כחלק מהמאבק בחזרת המשפחה, הפורעים הישראלים הציתו הלילה את הבית, חסמו צירים, הבעירו צמיגים ויידו אבנים, לצד הצתת רכבים בכפר ורכוש נוסף. כתוצאה מהעימותים עם כוחות הביטחון, שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל, שניים מהמתפרעים נעצרו.

דובר צה"ל מסר כי "כוחות צה"ל ומג"ב פעלו במהלך הלילה (שלישי) במרחב הכפר ג'אלוד שבחטיבת שומרון, לפיזור פורעים ישראלים ולהגנה על תושבי הכפר".

לפי צה"ל, "ההתפרעות החלה בשעה שתואמה חזרה של משפחה פלסטינית לביתה בכפר, אותו נאלצה לנטוש לאחר מספר אירועי פשיעה לאומנית נגדה. בשל האלימות, משימת השבת המשפחה לביתה לא הושלמה".

צה"ל הוסיף ועדכן כי "בכפר, נכחו למעלה מ- 100 פורעים ישראלים שחסמו צירים, הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. כמו כן, הפורעים שרפו מבנים של פלסטינים בכפר, הציתו רכבים ורכוש נוסף. כתוצאה מהעימותים נפצעו שלושה לוחמי מג"ב באורח קל ונגרם נזק לרכב של כוחות הביטחון.

"הכוחות פעלו במקום לפיזור ההתקהלות בעזרת אמצעים לפיזור הפגנות ועצרו שני חשודים שהועברו לחקירה במשטרת מחוז ש"י. בהמשך, ייכנסו לזירה חוקרי מחוז ש"י יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי באבטחת כוחות צה"ל לאיסוף ממצאים, ראיות וגביית עדויות לטובת החקירה שהחלה".

"מערכת הביטחון מגנה בכל תוקף כל פגיעה באנשי ביטחון במהלך מילוי תפקידם, מעשי ונדליזם ופגיעה ברכוש", נמסר מדובר צה"ל, "אירועים מסוג זה מסיטים את הקשב, מערערים את היציבות ופוגעים בפעילות ההגנה והסיכול של כוחות הביטחון".

המשטרה עדכנה כי נפתחה חקירה במפקדה הבין ארגונית במחוז ש"י. במסגרת חקירה זו, חוקרי מחוז ש"י ושב"כ יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי נערכים לכניסה לזירות בכפר באבטחת כח צה"ל לאיסוף ממצאים וראיות וגביית עדויות.