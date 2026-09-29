צה"ל תקף הלילה (שלישי) דירה בשכונת נסר במערב העיר עזה. הבוקר, הפלסטינים מדווחים כי בתקיפה חוסל מח"ט צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס.
לפי הדיווחים עז א-דין אלביכ "עשמאווי", מח"ט צפון רצועת עזה בגדודי אל-קסאם של החמאס, חוסל בתקיפת הדירה - וזאת לאחר ששרד ניסיון חיסול דומה לפני ארבעה חודשים.
כזכור, במהלך חודש מאי, צה"ל ניסה לחסלו בתקיפה בצפון הרצועה. תחילה דווח על הצלחת החיסול אך בהמשך התברר כי הוא שרד ולא חוסל.
מי שכן חוסל באותה תקיפה הוא סגן מפקד חטיבת העיר עזה בחמאס, עימאד אסלים.
אלביכ, מונה לתפקידו לאחר שהמח"ט הקודם של צפון הרצועה חוסל בידי ישראל.
ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הקדימו את צה"ל ועדכנו כי "צה"ל סיכל הלילה בעזה את עז-אלאדין ביכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס, שעסק במתווי טרור נגד כוחותינו ופעל לגיוס פעילי טרור לארגון".
נתניהו וכץ מסרו בנוסף: "אנו משבחים את צה"ל והשב"כ על פעילותם הנחושה נגד מפקדי חמאס ומחבליו. נמשיך לצוד ולרדוף את כל מחבלי הארגון, ממפקדיו ועד אחרון פעיליו, בכל מקום שבו יסתתרו - עד שלא יהיה חמאס בעזה".
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