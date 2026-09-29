התקיפה בעזה, הלילה ( צילום: לפי סעיף 27א )

צה"ל תקף הלילה (שלישי) דירה בשכונת נסר במערב העיר עזה. הבוקר, הפלסטינים מדווחים כי בתקיפה חוסל מח"ט צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס.

לפי הדיווחים עז א-דין אלביכ "עשמאווי", מח"ט צפון רצועת עזה בגדודי אל-קסאם של החמאס, חוסל בתקיפת הדירה - וזאת לאחר ששרד ניסיון חיסול דומה לפני ארבעה חודשים.

הדירה בוערת לאחר החיסול - צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:21 הדירה בוערת לאחר החיסול ( צילום: לפי סעיף 27א )

כזכור, במהלך חודש מאי, צה"ל ניסה לחסלו בתקיפה בצפון הרצועה. תחילה דווח על הצלחת החיסול אך בהמשך התברר כי הוא שרד ולא חוסל. צה"ל: 100 פורעים ישראלים שרפו מבנים של פלסטינים, יידו אבנים ופצעו לוחמים כיכר השבת | 07:46 מי שכן חוסל באותה תקיפה הוא סגן מפקד חטיבת העיר עזה בחמאס, עימאד אסלים. אלביכ, מונה לתפקידו לאחר שהמח"ט הקודם של צפון הרצועה חוסל בידי ישראל.

עז-אלאדין ביכ ( צילום: לפי סעיף 27א )

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הקדימו את צה"ל ועדכנו כי "צה"ל סיכל הלילה בעזה את עז-אלאדין ביכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס, שעסק במתווי טרור נגד כוחותינו ופעל לגיוס פעילי טרור לארגון".

נתניהו וכץ מסרו בנוסף: "אנו משבחים את צה"ל והשב"כ על פעילותם הנחושה נגד מפקדי חמאס ומחבליו. נמשיך לצוד ולרדוף את כל מחבלי הארגון, ממפקדיו ועד אחרון פעיליו, בכל מקום שבו יסתתרו - עד שלא יהיה חמאס בעזה".