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אחרי ששרד ניסיון חיסול

הפלסטינים מדווחים: זה הבכיר שחוסל הלילה על-ידי ישראל בעזה | תיעוד מהזירה

צה"ל תקף דירה בשכונת נסר במערב העיר עזה ולפי הפלסטינים בתקיפה חוסל מח"ט צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס - ששרד ניסיון חיסול לפני ארבעה חודשים | נתניהו וכ"ץ: "משבחים את צה"ל והשב"כ על פעילותם" (חדשות)

התקיפה בעזה, הלילה (צילום: לפי סעיף 27א)

תקף הלילה (שלישי) דירה בשכונת נסר במערב העיר עזה. הבוקר, הפלסטינים מדווחים כי בתקיפה חוסל מח"ט צפון הרצועה ב.

לפי הדיווחים עז א-דין אלביכ "עשמאווי", מח"ט צפון בגדודי אל-קסאם של החמאס, חוסל בתקיפת הדירה - וזאת לאחר ששרד ניסיון חיסול דומה לפני ארבעה חודשים.

הדירה בוערת לאחר החיסול
הדירה בוערת לאחר החיסול (צילום: לפי סעיף 27א)

כזכור, במהלך חודש מאי, צה"ל ניסה לחסלו בתקיפה בצפון הרצועה. תחילה דווח על הצלחת החיסול אך בהמשך התברר כי הוא שרד ולא חוסל.

מי שכן חוסל באותה תקיפה הוא סגן מפקד חטיבת העיר עזה בחמאס, עימאד אסלים.

אלביכ, מונה לתפקידו לאחר שהמח"ט הקודם של צפון הרצועה חוסל בידי ישראל.

עז-אלאדין ביכ (צילום: לפי סעיף 27א)

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הקדימו את צה"ל ועדכנו כי "צה"ל סיכל הלילה בעזה את עז-אלאדין ביכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס, שעסק במתווי טרור נגד כוחותינו ופעל לגיוס פעילי טרור לארגון".

נתניהו וכץ מסרו בנוסף: "אנו משבחים את צה"ל והשב"כ על פעילותם הנחושה נגד מפקדי חמאס ומחבליו. נמשיך לצוד ולרדוף את כל מחבלי הארגון, ממפקדיו ועד אחרון פעיליו, בכל מקום שבו יסתתרו - עד שלא יהיה חמאס בעזה".
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