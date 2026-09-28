מדהים: על מה דיבר הרבי מליובאוויטש כשהעולם כמעט נחרב? | צפו

בליל חג הסוכות תשמ"ד, בבונקר סודי סמוך למוסקבה, נדלקת אזעקה: טיל גרעיני אמריקאי שוגר לעבר ברית המועצות. כעבור רגע מופיעים על המסך ארבעה טילים נוספים.

לפי הפרוטוקול, סגן אלוף סטניסלב פטרוב צריך להעביר מיד את ההתרעה לממונים עליו, מהלך שעלול להצית תגובה גרעינית ולהוביל למלחמת עולם שלישית.

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אבל פטרוב מהסס.

הוא יושב לבדו מול המסך. המערכת מציגה ודאות מוחלטת, והלב שלו אומר משהו אחר. ההחלטה שקיבל באותן דקות נשמרה בסוד שנים רבות, בזמן שמיליוני בני אדם המשיכו בחייהם בלי לדעת כמה קרוב היה העולם למלחמה הרסנית.

אלא שכאן הסיפור רק מתחיל.

באותו ליל סוכות, מעברו השני של העולם, נשא הרבי מליובאוויטש בברוקלין שיחה יוצאת דופן.

בשיעור מיוחד לחג הסוכות, הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון פורש את הסיפור המדהים הזה, ומפיק ארבעה לקחים לחיים: על הגבורה שבאי תגובה, על הסכנה שבהפיכת פרשנות לעובדה, על היכולת לעצור מול “הפרוטוקול”, ועל מעשה קטן ונסתר שעשוי להכריע עולם שלם.

ולמה כל זה קרה דווקא בסוכות, החג של שבעים הפרים?