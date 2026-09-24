חביטה אחת – ואלפי שידוכים. מי יזכה להתארס השנה?

הגאון הקדוש רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל שהיה בקיא בתורת הרז, הנחה אז את 'רינה של תורה' לקיים מעמד תפילה מיוחד למי שממתינים לזיווגם ( צילום: AI )

הגאון הקדוש רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל שהיה בקיא בתורת הרז, הנחה אז את 'רינה של תורה' לקיים מעמד תפילה מיוחד למי שממתינים לזיווגם, כשהוא בעצמו עומד בראשות מעמד התפילה ואכן אלפים נושעו מאז במעמד המתקיים בחרדת קודש בכל שנה לקראת עלות השחר וחביטת הערבה, זמן החיתום המסוגל לישועה ממשית להחתם באופן ברור לשנה של אירוסים במזל טוב.

זה סדר התיקון המיוחד לישועת השידוכים - כנסו >> מעמד הסגולה הפלאי הזה מתקיים השנה באופן נדיר ומיוחד בראשות רבי בנימין הצדיק, מי שברכותיו ותפילותיו בוקעים שערי שמים, המגיח דישיבת מיר רבי בנימין פינקל . מול הקושי הגדול ומצוקת השידוכים ברבבות בתים בישראל, ניאות לעמוד בראשות מעמד התפילה בעת רצון מיוחדת זו, כשהוא יזעק את זעקת 'הושענא' בדמעה ותחינה בעד כל שם ושם באופן מיוחד, שיזכו לזיווג הגון מהרה ולעמוד תחת החופה בשמחה ובאושר.

מקור הסגולה מופיע בקדמונים על זמן חצות הלילה בעת שהחמה במילואה משם ועד זמן חיבוט ערבה, זמן בו זועקים 'הושענא'. את מעמד הסגולה מוביל השנה באופן פלאי המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל , בתפילה מופלאה בליל החיתום כשעימו המוני לומדי 'רינה של תורה' המקדשים את הלילה בעמל תורה מופלא, ומשם בבקשה כפולה בעד כל שם ושם בזמן שהוא חובט את הערבה בכוונות ובתחינות בסימן 'הושענא' לכל אחת ואחת, שיזכו לזיווגם מהרה ובנקל.

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בספרי הקבלה מובא באופן מדהים על סגולה פלאית בעת זו מחצות הלילה ועד חביטת הערבה, כאשר לראשונה המשגיח ניאות לעמוד ולהתפלל בדמעה ותחינה ליד בדי הערבה שהתחנן בעדם בבכייה 'הושענא', כדי שיזכו לישועה בזיווג הגון שתהיה בס"ד בקרוב ובשמחה ממש.

ברגעי מופת אלה של זמן החיתום, יעמוד הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל , מי שעצתו וברכתו המיוחדת מניעה אלפים ורבבות ברחבי העולם. במעמד תפילה מיוחד ונרגש וברכה היסטורית ופלאית לכל הממתינים לזיווגם שיזכו לזיווג הגון משורש נשמתם בזאת השנה!

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הברכה המיוחדת תהיה כאמור במסגרת מעמד 'זעקה וישועה' המתקיים על ידי רינה של תורה בעת החיתום של הושענה רבה, בו יעמוד קהל ההמונים בראשות רבותינו בתפילה וזעקה מיוחדת בבקשה לשים סוף לזעקת השידוכים המנסרת ברבבות בתים בישראל, כאשר הם מתחננים בעד כל שם ושם שיזכה לזיווג הגון באותה השנה, בתפילה וסגולה אישית, שיזכו לשידוך מושלם משורש הנשמה, אירוסים בזאת השנה – חתימה של שמחה!