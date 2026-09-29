בנט ולפיד ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ארבע מפלגות המרכז-שמאל הודיעו היום (שלישי) על הקמת שלושה צוותי עבודה משותפים, שיפעלו להידוק שיתוף הפעולה בין המפלגות לקראת הבחירות הצפויות בעוד 28 יום. המהלך מגיע בעקבות פגישת ראשי המפלגות שהתקיימה במוצאי שבת האחרון בביתו של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד.

בהודעה משותפת שפרסמו מפלגות השינוי והתיקון - הדמוקרטים, ישר! עם איזנקוט, ביחד בראשות בנט וישראל ביתנו - נמסר כי הצוותים יפעלו להיערכות משותפת לניצחון בבחירות ולהקמת ממשלה ציונית ממלכתית. "אחרי שנות קיטוב פנימי, שקרים, מחדלים ואובדן אמון, מוטלת עלינו האחריות להקים ממשלה ציונית וממלכתית, שתחזיר את ישראל למסלול", נכתב בהודעה.

התמונה המשותפת והמחויכת ( צילום: ליהיא לפיד )

שלושה צוותים - שלוש משימות האופוזיציה במתקפה נגד 'צעדת העריקים' בבני ברק: "לא יקבלו שקל" משה בשן | 27.09.26 "הלוואי והייתה דרך להחזיר אותך לחמאס": האב השכול נגד השורדת שתקפה את ביבי קובי אטינגר | 28.09.26 הצוות הראשון יפעל להעלאת אחוז ההצבעה, היערכות ליום הבחירות ושמירה על טוהר הבחירות. בצוות ישתתפו מורן מישל ותום לבהר מהדמוקרטים, זיו רוזן מישר!, קרן לוי וח"כ קרין אלהרר מביחד, ואמיר טל מישראל ביתנו. הצוות השני יגבש את קווי היסוד של הממשלה הבאה ותוכנית הפעולה ל-100 הימים הראשונים. הצוות יעסוק, בין היתר, בשוויון בנטל וגיוס לכל, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הגבלת כהונת ראש הממשלה ובקידום חוקה לישראל. בצוות ישתתפו רם שפע מהדמוקרטים, ח"כ אורית פרקש הכהן ושאול מרידור מישר!, גילי האושנר ולירן אבישר מביחד, ואינה זילברגרץ וח"כ עודד פורר מישראל ביתנו.

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

הצוות השלישי יעסוק "בתיאום תקשורתי ובמאבק במידע כוזב ובמסעות הכפשה". בצוות ישתתפו דון קרליק ומיה בנגל מהדמוקרטים, נעם בר-לב ורועי לביא מישר!, יותם בן יצחק וניב דימור מביחד, ואריה וישנבצקי מישראל ביתנו.

על פי ההודעה, הצוותים החלו לפעול באופן מיידי ויפעלו למיקוד המאמצים המשותפים לנצחון ולבניית הממשלה הבאה. "הליך זה מבטא את המחויבות העמוקה של ראשי המפלגות לעבוד ביחד ובתיאום, על מנת להביא לניצחון בבחירות ולהקמת הממשלה הבאה", נכתב.

כזכור, בפגישה שהתקיימה במוצאי שבת האחרון השתתפו נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן, יאיר גולן ויאיר לפיד. המפגש נמשך פחות משעה, ובסיומו חתמו החמישה על מסמך עקרונות משותף שבו הם מציגים את עצמם כ"גוש התיקון" במקום "גוש השינוי".

במסמך שעליו חתמו ראשי המפלגות נכתב: "מתוך הכרה שגם אם יש בינינו מחלוקות אידיאולוגיות, החלפת הממשלה היא מטרת-העל המשותפת שלנו, וחובתנו לפעול יחד להגשמתה". עוד סוכם כי ראשי המפלגות לא יתקפו זה את זה, כחלק מהניסיון לייצר תיאום בין המפלגות במהלך מערכת הבחירות.