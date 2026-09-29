דרמה חריגה התרחשה הבוקר (שלישי) בשמי ישראל, כאשר טיסת אל על בקו תל אביב-מיאמי (LY017) נאלצה לשוב על עקבותיה ולנחות בחזרה בישראל לאחר לא פחות משש שעות רצופות של טיסה באוויר. התקלה הטכנית הבלתי צפויה התגלתה במהלך הטיסה, כאשר המטוס כבר עשה דרך ארוכה מעל הים.

המטוס שינה את מסלולו חזרה לנקודת המוצא, ובכך הנוסעים השוהים על סיפונו צפויים להעביר שעות ארוכות במיוחד. בסך הכל, הם ישהו במטוס למעלה מעשר שעות מבלי שהגיעו ליעדם המקורי במיאמי.

בחברת אל על מסרו כי עם ההגעה לישראל תוענק לנוסעים האפשרות לבחור בין קבלת טיסה חלופית למיאמי לבין קבלת החזר כספי מלא, בהתאם לבחירתם. "אנו מתנצלים בפני הנוסעים על אי הנוחות העצומה ומדגישים כי אל על שמה בראש סדר העדיפויות את בטיחות וביטחון הנוסעים והצוות", נמסר מטעם הנהלת החברה.

יצוין כי מדובר באירוע שני מסוג זה בשבוע האחרון, כאשר טיסה חכורה של חברת 'ישראייר' נאלצה לשוב על עקבותיה ולנחת בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שהתגלתה תקלה במטוס כ-40 דקות בלבד מרגע ההמראה.

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תקלות טכניות במטוסים, אף שנדירות יחסית, מחייבות את צוותי הטיסה לפעול על פי פרוטוקולי בטיחות מחמירים. במקרים כאלה, הטייסים נדרשים להעריך את המצב ולהחליט האם להמשיך ליעד או לחזור לנקודת המוצא, תוך שימת דגש מירבי על בטיחות הנוסעים והצוות.

אירועים דומים של חזרה על עקבות אחרי שעות טיסה ארוכות אינם שכיחים, אך כאשר הם מתרחשים הם גורמים לאי נוחות משמעותית לנוסעים. בחודשים האחרונים נרשמו מספר מקרים בעולם בהם מטוסים נאלצו לשנות מסלול או לחזור בגלל תקלות טכניות שונות, כולל בעיות במערכות המטוס או תנאי מזג אוויר קיצוניים.