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תקלה בלתי צפויה

דרמה בשמיים: טיסת אל על לארה"ב חזרה לישראל - אחרי 6 שעות באוויר

מטוס בדרך למיאמי נאלץ לחזור לישראל אחרי 6 שעות טיסה • הנוסעים ישהו במטוס למעלה מ-10 שעות ללא הגעה ליעד | תקלה טכנית בלתי צפויה (תעופה)

3תגובות
טיסה (צילום: שאטרסטוק)

דרמה חריגה התרחשה הבוקר (שלישי) בשמי ישראל, כאשר טיסת אל על בקו תל אביב-מיאמי (LY017) נאלצה לשוב על עקבותיה ולנחות בחזרה בישראל לאחר לא פחות משש שעות רצופות של טיסה באוויר. התקלה הטכנית הבלתי צפויה התגלתה במהלך הטיסה, כאשר המטוס כבר עשה דרך ארוכה מעל הים.

המטוס שינה את מסלולו חזרה לנקודת המוצא, ובכך הנוסעים השוהים על סיפונו צפויים להעביר שעות ארוכות במיוחד. בסך הכל, הם ישהו במטוס למעלה מעשר שעות מבלי שהגיעו ליעדם המקורי במיאמי.

בחברת אל על מסרו כי עם ההגעה לישראל תוענק לנוסעים האפשרות לבחור בין קבלת טיסה חלופית למיאמי לבין קבלת החזר כספי מלא, בהתאם לבחירתם. "אנו מתנצלים בפני הנוסעים על אי הנוחות העצומה ומדגישים כי אל על שמה בראש סדר העדיפויות את בטיחות וביטחון הנוסעים והצוות", נמסר מטעם הנהלת החברה.

יצוין כי מדובר באירוע שני מסוג זה בשבוע האחרון, כאשר טיסה חכורה של חברת 'ישראייר' נאלצה לשוב על עקבותיה ולנחת בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שהתגלתה תקלה במטוס כ-40 דקות בלבד מרגע ההמראה.

תקלות טכניות במטוסים, אף שנדירות יחסית, מחייבות את צוותי הטיסה לפעול על פי פרוטוקולי בטיחות מחמירים. במקרים כאלה, הטייסים נדרשים להעריך את המצב ולהחליט האם להמשיך ליעד או לחזור לנקודת המוצא, תוך שימת דגש מירבי על בטיחות הנוסעים והצוות.

אירועים דומים של חזרה על עקבות אחרי שעות טיסה ארוכות אינם שכיחים, אך כאשר הם מתרחשים הם גורמים לאי נוחות משמעותית לנוסעים. בחודשים האחרונים נרשמו מספר מקרים בעולם בהם מטוסים נאלצו לשנות מסלול או לחזור בגלל תקלות טכניות שונות, כולל בעיות במערכות המטוס או תנאי מזג אוויר קיצוניים.

נתב"ג (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

חברות התעופה מחויבות על פי חוק לספק לנוסעים פיצוי או חלופות טיסה במקרים של ביטולים או עיכובים משמעותיים. במקרה הנוכחי, אל על הציעה לנוסעים את האפשרות לבחור בין המשך הטיסה למיאמי בטיסה חלופית או קבלת החזר כספי מלא.
טיסהמיאמיטיסה לחו"לטיסה לארצות הבריתעיכוב בטיסה

3 תגובות

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3
אל על הכי בבית בעולם
צמח סניור
2
שימשיכו למיאמי כבר עשו חצי דרך אפילו יותר
ששון
1
לפני 45 הגיע אורח מארצות הברית, לפני חצי הדרך, גילו שהדלת לא סגורה מספיק טוב - וחזרו את כל הדרך חזרה לארה"ב. אף אחד לא כתב על זה בשום מקום! כיום, כל דבר הופך לאייטם
כיום, כל דבר הוא עניין חדשותי

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