רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר (שני) כי החניונים הציבוריים בנמל התעופה בן גוריון נפתחו מחדש לציבור הנוסעים, לאחר שהתפנו מקומות חניה. הנוסעים יכולים לשוב ולהגיע לנתב"ג ברכב פרטי ולהחנות בחניוני נמל התעופה, בהתאם לזמינות.

ההודעה מגיעה לאחר שאתמול פרסמה רשות שדות התעופה הודעה חריגה לפיה כל החניונים בנתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים.

הרשות קראה לציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולהגיע לנמל התעופה באמצעות תחבורה ציבורית בלבד.

על פי הודעת הרשות ביום ראשון, המצב נבע מהעלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. "בעקבות העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי, חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים עד להודעה חדשה", נכתב בהודעת הרשות. "אנו מבקשים מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולהגיע לנמל התעופה, באמצעות תחבורה ציבורית".

תקופת חגי תשרי מאופיינת מדי שנה בעלייה משמעותית בתנועת הנוסעים בנתב"ג, הן בקרב נוסעים היוצאים לחו"ל והן בקרב מלווים המגיעים לשדה התעופה. העומס בחניונים מצטרף לעומס הכללי בטרמינלים ובמתקני השדה בתקופה זו.

על פי נתוני רשות שדות התעופה שפורסמו בסוף חודש אוגוסט, בנמל התעופה בן גוריון צפויים לעבור במהלך חודש ספטמבר וחגי תשרי כ-2.5 מיליון נוסעים. במעברי הגבול היבשתיים לסיני ולירדן צפויים לעבור כ-500,000 נוסעים נוספים. ימי השיא במהלך חגי תשרי צפויים בתאריכים 10.9, 17.9, 22.9 ו-25.9, כאשר במהלכם צפויים לעבור בנתב"ג כמאה אלף נוסעים ביום בכ-600 טיסות יומיות.

בהודעת הדוברות שפורסמה הבוקר צוין כי הציבור יכול לשוב ולהגיע לנתב"ג גם ברכב פרטי ולהחנות בחניוני נמל התעופה, בהתאם לזמינות. רשות שדות התעופה אף איחלה לציבור "חג סוכות שמח".