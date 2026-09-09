 דלג לתוכן הראשי
שיא חדש?

12 דקות בקור קיצוני: ניסוי הרכב החשמלי שהדהים את הצופים 

BYD טוענת כי טכנולוגיית הטעינה החדשה שלה מסוגלת להקפיץ את הסוללה מ־20% ל־97% בתוך 12 דקות בלבד, אפילו בטמפרטורה של מינוס 30 מעלות | בתנאים רגילים מדווחת החברה על טעינה מ־10% ל־97% בתשע דקות (רכב)

הדגמת היכולות של הרכב החדש
הדגמת היכולות של הרכב החדש (צילום: Li Zexin 李泽欣)

יצרנית הרכב החשמלי הסינית BYD טוענת כי טכנולוגיית הטעינה החדשה שלה מסוגלת להטעין סוללה של רכב חשמלי מ־20% ל־97% בתוך 12 דקות בלבד, גם בטמפרטורה קיצונית של מינוס 30 מעלות צלזיוס.

לפי החברה, הנתון הושג באמצעות הדור השני של סוללת ה־Blade ומערכת ה־Flash Charging שלה, שנועדו בין היתר להתמודד עם אחת הבעיות המוכרות של כלי רכב חשמליים – הירידה בביצועי הסוללה ובמהירות הטעינה בתנאי קור.

בתנאי טמפרטורה רגילים, BYD טוענת לביצועים מרשימים אף יותר: טעינה מ־10% ל־97% בתוך תשע דקות בלבד. עם זאת, מדובר בשלב זה בנתונים שפרסמה החברה על סמך בדיקותיה, ולא בתוצאות שאומתו באופן עצמאי בתנאי שימוש רגילים.

במקביל לטכנולוגיית הסוללות, BYD מרחיבה במהירות גם את תשתית הטעינה שלה. בסוף אוגוסט הודיעה החברה כי פתחה ב את תחנת ה־Flash Charging ה־10,000 שלה, כאשר הרשת כבר משתרעת על פני 332 ערים. היעד שהציבה הוא להגיע ל־20 אלף תחנות עד סוף 2026.

מערכת הטעינה מסוגלת, לדברי החברה, להגיע להספק של עד 1,500 קילוואט. אם ביצועי הטעינה בקור הקיצוני יוכחו גם בשימוש נרחב בעולם האמיתי, מדובר בהתפתחות שעשויה לצמצם משמעותית את אחד החסרונות הבולטים של מכוניות חשמליות במדינות קרות.
סיןרכבטכנולוגיהbydטעינה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר