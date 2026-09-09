12 דקות בקור קיצוני: ניסוי הרכב החשמלי שהדהים את הצופים 

יצרנית הרכב החשמלי הסינית BYD טוענת כי טכנולוגיית הטעינה החדשה שלה מסוגלת להטעין סוללה של רכב חשמלי מ־20% ל־97% בתוך 12 דקות בלבד, גם בטמפרטורה קיצונית של מינוס 30 מעלות צלזיוס.

לפי החברה, הנתון הושג באמצעות הדור השני של סוללת ה־Blade ומערכת ה־Flash Charging שלה, שנועדו בין היתר להתמודד עם אחת הבעיות המוכרות של כלי רכב חשמליים – הירידה בביצועי הסוללה ובמהירות הטעינה בתנאי קור.

בתנאי טמפרטורה רגילים, BYD טוענת לביצועים מרשימים אף יותר: טעינה מ־10% ל־97% בתוך תשע דקות בלבד. עם זאת, מדובר בשלב זה בנתונים שפרסמה החברה על סמך בדיקותיה, ולא בתוצאות שאומתו באופן עצמאי בתנאי שימוש רגילים.

במקביל לטכנולוגיית הסוללות, BYD מרחיבה במהירות גם את תשתית הטעינה שלה. בסוף אוגוסט הודיעה החברה כי פתחה בסין את תחנת ה־Flash Charging ה־10,000 שלה, כאשר הרשת כבר משתרעת על פני 332 ערים. היעד שהציבה הוא להגיע ל־20 אלף תחנות עד סוף 2026.

מערכת הטעינה מסוגלת, לדברי החברה, להגיע להספק של עד 1,500 קילוואט. אם ביצועי הטעינה בקור הקיצוני יוכחו גם בשימוש נרחב בעולם האמיתי, מדובר בהתפתחות שעשויה לצמצם משמעותית את אחד החסרונות הבולטים של מכוניות חשמליות במדינות קרות.