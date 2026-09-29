באותם הימים, כשנכנסו ימי הרחמים והרצון ורוח קדים החלה מנשבת בין סמטאותיה של איז'ביצה – אותה עיירה עמוקת-בוץ ומרובת-מחשבות שבלב פולין – היו קורות העץ שבקירות מתחילות גונחות מצינה. עיר של חסידים הייתה איז'ביצה, מקום שמחשבתו של אדם אינה מהלכת בו בנחת כשאר מקומות, אלא נכנסת לפני ולפנים, לעומק שאין לו סוף.

וכשם שתורתה של איז'ביצה לא הונחה על גבי קרקע בטוחה של שגרה, כך לא היו סוכותיה עומדות על גבי הארץ.

צפופים היו הבתים זה בצד זה, וחצרותיהם צרות מלהכיל. על כן נטלו יהודי העיירה קורות של ברזל ותקעון בחומות הטיח הגבוהות, וביניהן תלו תיבות עץ מרובעות – "קוצ'קעס" קראון בלשון פולין – כשהן מרחפות בין שמיים לארץ, תלויות על בלימה מעל סמטאות האבן. וכל מי שעבר שם באותן שעות של בין השמשות, וראה תאי עץ אלו תלויים כקיני ציפורים על פי תהום, היה נזכר מאליו באותו דיבור עמוק שנטע שם השרף מאיז'ביצה, בעל "מי השילוח" זי"ע: שאין לו לאדם מעמד וכוח משל עצמו כלל, ותלוי הוא בכל רגע ורגע כחוט השערה ברצונו הפשוט של הבורא יתברך, ואין לו סמך אלא השגחתו לבדה.

וכך, כשבא ליל החג, עולים היו בעלי הבתים אל אותן תיבות תלויות. מעיל הפרווה עבה, האוויר צורב את קצות החוטם, והנר הדולק בכוס של שמן מרצד כנגד החלונות הצרים.

אסם קוראת להחזרת קטשופ: בקבוקים עם תוכן שגוי כיכר השבת | 12:26

אדריכלות של חיבת המצווה הייתה שם

חבל עבה היה משתלשל מקורת הגג, ובו גלגלת ישנה של ברזל. ירדו גשמי סתיו שוטפים – מושך היה החסיד בחבל, וגג הפח המשופע היה יורד בחריקה ומכסה על ראשו. פסק הגשם וקרעו העננים צוהר של שמיים קודרים – מיד היה מרים את המכסה אל על, והסכך העשוי מענפי מחט לחים נתגלה שוב, מכניס אל תוך המרפסת הקטנה את ריח היערות האפלים שמסביב לעיירה.

ושם, בתוך אותה סוכה מאיז'ביצה, הייתה ישיבתו של אדם תמוהה ונשגבת כאחת. מבחוץ – שורק הקור המזרח-אירופי, החושך מכסה את גגות הרעפים, ואין תחת רגליו אלא לוחות קרשים דקים המרעידים מכל תנועה קלה. ומבפנים – חמימות של מעלה. שולחן עץ מכוסה מפה לבנה, קופסת כסף ובה אתרוג ירוק נח בין מוכי צמר גפן, ומגזרות נייר לבנות שהכינו התינוקות מתנועעות אט-אט ברוח הנכנסת מבין החרכים.

כלום יש לך מקום הממחיש יותר את "צילא דמהימנותא"? הרי כל עניינה של אותה משנה מפורסמת של איז'ביצה אינו אלא זה: לפרק מן האדם את אשליית כוחו, להושיבו בתוך דפנות רעועות שאין להן יסוד בארץ, ולהשקיף מתוכן אל שמי מרום מתוך ידיעה גמורה ש"הכל בידי שמים".

עיר שכולה יהודים: הנס האדריכלי על אם הדרך

התיאור הזה אינו פרי הדמיון. בלב חבל לובלין, על אם הדרך המובילה מזמושץ' צפונה, שוכנת העיירה איז'ביצה (Izbica). עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה הייתה איז'ביצה תופעה יוצאת דופן בנוף הפולני: שטעטל מובהק שבו למעלה מתשעים אחוזים מן התושבים היו יהודים שומרי תורה ומצוות. רחובותיה לא נבנו מארמונות אבן, אלא משורות של בתי עץ וטיח בני קומה אחת או שתיים, צפופים ומגובבים, שנשענו זה על גבו של זה לאורך הכביש הראשי והגבעות הסמוכות.