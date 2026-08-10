מעמד מרשים ומרומם של כבוד התורה לילדי תלמוד תורה 'תורה ויראה' נערך בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים, לרגל המבחן הפומבי ומעמד הסיום על המסכתות בבא קמא ובבא מציעא.

את המעמד פיארו מאות התלמידים אשר עמדו בכור המבחן והפגינו ידיעות מופלאות ושליטה מוחלטת בעל פה במאות דפי גמרא, לשמחת לבם של רבותיהם והוריהם הנרגשים.

במעמד האדיר נטלו חלק אדמו"רים, ראש ישיבות ורבנים חשובים, אשר הגיעו לבחון מקרוב את תשב"ר ולהשתתף בשמחת התורה, חלקם אף נשאו מדברותיהם בשבחם של עמלי התורה הצעירים.