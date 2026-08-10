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בלי ספרים ביד; ילדי 'תורה ויראה' נבחנו בעל פה על מאות דפי גמרא והדהימו את הרבנים

מעמד אדיר ונרגש נערך בהיכל בית המדרש של חסידות תולדות אברהם יצחק בירושלים • מאות תלמידי תלמוד תורה 'תורה ויראה' נבחנו בעל פה על מסכתות בבא קמא ובבא מציעא וחגגו את הסיום • שורת אדמו"רים ורבנים שנרגשו מהידיעות המופלגות נשאו דברי שבח ותהילה (חרדים)

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מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)

מעמד מרשים ומרומם של כבוד התורה לילדי תלמוד תורה 'תורה ויראה' נערך בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים, לרגל המבחן הפומבי ומעמד הסיום על המסכתות בבא קמא ובבא מציעא.

את המעמד פיארו מאות התלמידים אשר עמדו בכור המבחן והפגינו ידיעות מופלאות ושליטה מוחלטת בעל פה במאות דפי גמרא, לשמחת לבם של רבותיהם והוריהם הנרגשים.

במעמד האדיר נטלו חלק אדמו"רים, ראש ישיבות ורבנים חשובים, אשר הגיעו לבחון מקרוב את תשב"ר ולהשתתף בשמחת התורה, חלקם אף נשאו מדברותיהם בשבחם של עמלי התורה הצעירים.

מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
מבחן פומבי בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)

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מסכת בבא קמאמסכת בבא מציעאמבחן פומביתלמוד תורה תורה ויראה

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
למה הם מפרסמים בכיכר השבת ר"ל
יוסי
3
אוי ואבוי נטורי קרתא בתולדות אברהם יצחק ור' אשר ממיר גיוועלד גיוועלד שומו שמים גיוועלד
אשכנזי
2
מפרסמים באינטרנט
לוי

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