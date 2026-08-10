"על שולחן הכשרות" עם הרב שמואל בורנשטיין | פרק 3

"על שולחן הכשרות" עם הרב שמואל בורנשטיין | פרק 3

הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין.

בתוכנית השלישית, ממשיך הרב בורנשטיין לעסוק ולחשוף את כל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל - גם בדברים שנהגו העולם להקל, בטעות.

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תחילה עוסק הרב בלחמניות, כאשר באירופה מוכרים לחמניות חצי אפויות ללא הכשר, כדי להימנע מבעיה של בישול עכו"ם, אבל מסתבר שישנן בעיות אחרות וחמורות לא פחות.

הרב חושף סיפור מדהים ומחריד על מאפיה, שהמשגיח היה מגיע בבוקר להדליק את האש, אבל רק אחרי שנים גילה שבלילות מבשלים שם הגויים אוכל טרף.

בנוסף, נוגע הרב בשאלה שמעסיקה את כל מי שנוסע לחו"ל - האם מותר לשתות בחו"ל שתייה מתוקה, כמו קוקה קולה וספרייט - ללא הכשר?

ולסיום, מפרט הרב בורנשטיין איזה דברים צריך הנופש בחו"ל לשים לב להקפיד כשהוא מכשיר את המטבח במקום בו הוא מתארח.

צפו בפרק המלא של "על עולם הכשרות" בראשית הכתבה