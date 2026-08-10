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"על שולחן הכשרות"

מותר לשתות קוקה קולה בחו"ל? והבעיה שיש בלחמניות | האזהרה של הרב שמואל בורנשטיין • צפו

הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית השלישית ממשיך הרב בורנשטיין לעסוק בכל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל | מה הבעיה שיש בלחמניות חצי אפויות שנמכרות באירופה? והאם מותר לשתות שתיה מתוקה כמו קוקה קולה וספרייט - ללא הכשר? • צפו בתוכנית (אולפן כיכר)

11תגובות
"על שולחן הכשרות" עם הרב שמואל בורנשטיין | פרק 3
"על שולחן הכשרות" עם הרב שמואל בורנשטיין | פרק 3

הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין.

בתוכנית השלישית, ממשיך הרב בורנשטיין לעסוק ולחשוף את כל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל - גם בדברים שנהגו העולם להקל, בטעות.

"על שולחן הכשרות" >>

תחילה עוסק הרב בלחמניות, כאשר באירופה מוכרים לחמניות חצי אפויות ללא הכשר, כדי להימנע מבעיה של בישול עכו"ם, אבל מסתבר שישנן בעיות אחרות וחמורות לא פחות.

הרב חושף סיפור מדהים ומחריד על מאפיה, שהמשגיח היה מגיע בבוקר להדליק את האש, אבל רק אחרי שנים גילה שבלילות מבשלים שם הגויים אוכל טרף.

בנוסף, נוגע הרב בשאלה שמעסיקה את כל מי שנוסע לחו"ל - האם מותר לשתות בחו"ל שתייה מתוקה, כמו קוקה קולה וספרייט - ללא הכשר?

ולסיום, מפרט הרב בורנשטיין איזה דברים צריך הנופש בחו"ל לשים לב להקפיד כשהוא מכשיר את המטבח במקום בו הוא מתארח.

צפו בפרק המלא של "על עולם הכשרות" בראשית הכתבה

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11 תגובות

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8
מומחה הכשרות הרב יוחנן רייכמן אומר את זה כבר שנים כל הכבוד
יצחק הכהן
כי הוא היה שנים משגיח במערכת של הרב בורנשטיין
זאבי שטיינמץ
רוב משגיחי ומומחי הכשרות כיום בארץ היו בעבר משגיחים של הרב בורנשטיין. הרב בורנשטיין הוא מקים עולה של כשרות פשוטו כמשמעו. גם אני עבדתי תחתיו ברבנות ירושלים היה תענוג לראות את המקצועיות ובעיקר את האנושיות.
משגיח כשרות
7
מרנן הרב מרדכי אליהו והרב משה לנדו זצל דעתם שאסור לשתות קוקה קולה בחול משני סיבות 1 שומן מהחי שיש וכו 2 בישולי עכום לדעת האר"י הקדוש
חיים
6
תכל'ס לא אומר אם כן מותר קוקה קולה או לא והאם זירו מותר????
דני

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