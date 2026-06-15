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נעצר הנהג שדרס בחור ישיבה בהפגנת הפלג; זה מה שטען בחקירה שלו

נהג בדואי בן 20 נעצר הבוקר בחשד שדרס בחור ישיבה במהלך הפגנת הפלג ביום חמישי • בחקירתו טען: 'דפקו לי על הרכב ונלחצתי' | הנפגע אינו משתף פעולה עם החוקרים (משטרה)

3תגובות
זירת הדריסה בכביש גהה (צילום: קובי ישראל )

התפתחות משמעותית בחקירת הדריסה בכביש 1: המשטרה עצרה הבוקר (שני) נהג בדואי בן 20, תושב הדרום, בחשד שפגע בבחור ישיבה בן 20 במהלך הפגנת ביום חמישי האחרון סמוך למחלף בן שמן.

כזכור, האירוע התרחש בעת שמפגיני הפלג הירושלמי חסמו את כביש 1 במחאה נגד מעצר בחורי ישיבות. בחור הישיבה נפגע מרכב שעבר במקום, והנהג המשיך בנסיעתו מבלי לעצור.

בחקירתו במשטרה, מסר הנהג החשוד כי "דפקו לי על הרכב, נלחצתי ונתתי גז". לטענתו, הוא חש בסכנה כאשר המפגינים הקיפו את רכבו, ומתוך לחץ האיץ בנסיעה.

בתום החקירה הראשונית, שוחרר הנהג בתנאים מגבילים, והחקירה נמשכת. ל'כיכר השבת' נודע כי בחור הישיבה שנפגע בתאונה אינו משתף פעולה בשלב זה עם החוקרים, דבר המקשה על התקדמות החקירה.

אחד משני מקרי דריסה באותו יום

האירוע בכביש 1 היה אחד משני מקרי דריסה שהתרחשו בתוך פחות משעה במהלך הפגנות הפלג הירושלמי ביום חמישי. במקרה השני, בצומת גהה, נהגת בת 22 מקלנסווה פגעה בהולך רגל בן 93 והמשיכה בנסיעתה.

הנהגת נחקרה ביום שישי באזהרה בתחנת המשטרה בני ברק-רמת גן, ובתום החקירה שוחררה בתנאים מגבילים. לטענתה, היא נלחצה והמשיכה בנסיעה מאחר שחששה מהמפגינים החרדים ופחדה כי יבצעו בה לינץ'.

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

במקרה של הדריסה בכביש 1, לפי גורמים במשטרה, רק ביום ראשון הצליחו החוקרים לזהות את הנהג החשוד ולאתרו. החקירה התמקדה בבירור נסיבות האירוע ובשאלה האם הנהג פעל מתוך פחד ממשי או שמא היה ביכולתו להימנע מהפגיעה.

המשטרה ממשיכה לאסוף עדויות ותיעוד מהמקום, ובוחנת את כלל הנסיבות שהובילו לאירוע. עדכונים נוספים בהמשך.

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2
פרשת קרח תרגום ..ואתפלג פרשת הפלג
בן משה
שר משטרה נוסע באדום ופוגע שכחנו
ישראל הוד
1
מי שחושש מדריסה והריגה שלא יצא להפגנות, והורים שדואגים מכך, לא ישלחו את ילדיהם להפגנות, ובפרט אם לא בטוחים איך יתפתחו העניינים בהפגנה, ואז גם לא יוכלו לסמוך על הוראות שיתנו לילדים, יש לדעת כי בית המשפט תמיד יוציא את הדורס זכאי, כי יטען שהמפגינים אשמים שהלחיצו אותו וכדו', ואם חלילה יקרה אסון מה זה מש
אריה

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