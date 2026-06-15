אופקים לבשה חג: פרץ אדיר של שמחה והתרגשות שטף בערב שבת פרשת קורח את העיר הדרומית, עם הגעתו של האברך ר' צוריאל צדוק, מי שזכה לתואר "אסיר עולם התורה", לאחר שנעצר בערב חג השבועות והושם מאחורי סורג ובריח בבית הכלא הצבאי בשל עמידתו האיתנה בנושא הגיוס.

קבלת הפנים ההיסטורית והכבירה החלה בשעות הצהריים בצומת גילת. אל המקום הגיעה לימוזינת פאר מיוחדת שהמתינה לבואו של האברך. עם רדתו אל הצומת, התקבל ר' צוריאל בשירה אדירה ובריקודים סוערים של "אשרי מי שגדול בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו".

משם יצאה הלימוזינה המפוארת בשיירת רכבים ענקית ומקושטת במודעות ענק הנושאות את המילים: "ברוך הבא אסיר עולם התורה", לעבר העיר אופקים.

בתוך העיר אופקים נרשמו מחזות שלא נראו כמותם זמן רב. רחובות העיר לבשו חג, ואלפים – ובהם רבנים, אברכי כוללים ובחורי ישיבות – נהרו בהמוניהם והמתינו לבואו של האברך ב"כיכר היונים". במקום המתין גם רכב תהלוכות מיוחד, המצויד ברמקולים רבי עוצמה, כיאה למי שקידש שם שמיים במעשיו והפך לסמל של מסירות ועמידה ללא חת.

עם הגעתו של רכב הלוקסוס לעיר, פרצה השמחה מגרונם של אלפי המשתתפים. למרות החום הכבד ששרר באותן שעות, צעדה תהלוכה חגיגית ומפוארת שליוותה את האברך לאורך הרחובות. מאות ילדי תשב"ר, אוחזים בדגלים מיוחדים, הובאו על ידי הוריהם כדי לחזות במי שסירב להיכנע ושילם מחיר אישי כבד.

בראש השיירה נסע רכב "הכנסת ספר תורה" שהשמיע צלילי שירה וניגוני הודיה, אשר סחפו את ההמונים לריקודים סוערים שנמשכו ברחובות העיר עד לשעה 16:00, סמוך לכניסת השבת.

רגע מרגש במיוחד נרשם במהלך המעמד, כאשר רבה של הקהילה הספרדית באופקים, הגאון רבי יוסף אביטל, הגיע למקום ונכנס אל תוך הלימוזינה. הרב חיבק בחמימות רבה את האברך, חיזק את רוחו ולאחר מכן יצא לרקוד עמו ארוכות ברחובות העיר לעיני הקהל המשולהב.

הגר"י אביטל נשא דברים חוצבים בפני האלפים והדגיש את החשיבות בהמשך הדרך ללא מורא וללא חת אל מול כל קושי. בדבריו הזכיר את שרשרת הדורות ההיסטורית של עם ישראל ואת דבריו המכוננים של התנא רבי עקיבא, המבטאים את השאיפה הפנימית למסירות נפש בכל עת ובכל מצב למען התורה.

במעמד הגדול השתתפו עוד שורה של רבנים בולטים, ובהם הגאון רבי משה שולזינגר והגאון רבי שמחה אברהמסון. רב הקהילה, הגאון רבי ישראל יעקב פינקוס, שנבצר ממנו להשתתף פיזית במעמד ברחובה של עיר, עלה במיוחד לביתו של האברך סמוך לכניסת השבת כדי לחזק את ידיו ואת ידי רעייתו ותעמוד לצידו במערכה.

המעמד נחתם בתחושת רוממות רוח עילאית, כאשר ציבור האלפים ליווה את האברך ומשפחתו עד לפתח ביתם, מתוך מתן כוח וחיזוק רב להמשך העמידה האיתנה.

החגיגות לא נעצרו בערב שבת; ביום ראשון בבוקר, כאשר שב האברך ר' צוריאל להיכל הכולל 'רב פעלים' בו הוא לומד, קיבלו אותו חבריו האברכים בשירה ובריקודים סוערים על שחזר לספסל הלימודים.

ראש הכולל, הגאון החיד"א אברג'ל דיבר בשבחו ובמסירותו ועמידתו האיתנה בלימוד התורה בסיום הדברים העניק ראש הכולל מתנת הוקרה אשר קנו האברכים סט ש"ס מפואר כאות הערכה והשתתפות בשמחת היציאה מהכלא.

ל'כיכר השבת' נודע כי לרגל השחרור, העניק הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, את סדרת ספריו "ילקוט יוסף" עם הקדשה אישית וחמה בכתב ידו לאברך, בה ציין בכתב ידו את התואר "לאסיר עולם התורה", והוסיף את מאמר חז"ל: "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה".