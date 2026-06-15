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עימותים סוערים התרחשו היום (שני) בשעות אחר הצהרים בדרום הארץ, בכבישים הסמוכים לעיר אופקים, בעקבות מעצר אברך תושב העיר נתיבות בחשד לעריקות ואי התייצבות בלשכת הגיוס.

בעקבות המעצר, הגיעו עשרות מפגינים לכבישים 25 ו-241 והחלו לחסום את התנועה במקום. בתיעודים סוערים מהשטח, שמתפרסמים בכתבה זו, נראים מספר מפגינים כשהם נשכבים בסמוך לאחת המכוניות ולא מאפשרים לה להתקדם בדרכה. שוטרים ושוטרים שהגיעו למקום החלו לפנות בכוח את המפגינים, את חלקם גררו, כדי לפתוח את הכביש לתנועה. בהמשך נפתח הכביש לתנועה. המשטרה מסרה כי "​משטרת ישראל מאפשרת את חופש המחאה, אך תפעל בנחישות נגד פגיעה במרקם החיים והפרת הסדר הציבורי".

העימותים בהפגנה - צילום: דוברות המשטרה העימותים בהפגנה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:33

ההפגנות פרצו כאמור בעקבות מעצר האברך אביאל כהן, בן 22 מנתיבות. הוא נעצר בידי בלשי המשטרה הצבאית בחשד לעריקות ואי התייצבות בלשכת הגיוס.

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המעצר בוצע בתוך מתחם תחנת הדלק 'גילת' הסמוכה לאופקים, בעת שהאברך היה בנסיעה עם רעייתו. מיד לאחר המעצר, פשטה השמועה בקרב ריכוזי היהדות החרדית בדרום, ותוך דקות ספורות הגיעו למקום עשרות מפגינים חרדים, תושבי האזור, שהחלו לחסום את הצומת המרכזי במחאה על המעצר.

אביו של האברך העצור, שהגיע במהירות לכולל שבו לומד בנו כדי לעדכן את החברים, סיפר במונולוג כואב את השלבים של המעצר המפתיע.

"הבן שלי הוא אברך כולל שיושב ולומד יומם וליל", אמר האב בסערת רוח. "תפסו אותו סתם כך, בלי שום בושה, בעוון לימוד תורה. מדובר בבחור צדיק. אמא שלו היא אישה עיוורת, ופתאום תולשים אותו מהאוטו באמצע הנהיגה ולוקחים אותו".

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

האב הוסיף בכאב על הרגעים הקשים שחוותה כלתו: "את אשתו הצעירה פשוט זרקו שם באמצע הדרך, בשום מקום. אין לה אפילו רישיון נהיגה והיא נשארה לבד חסרת אונים. ככה מתנהגים לאברך ואישה צעירה?".

לאחר מעצרו, הועבר האברך אביאל כהן ישירות למתקן המעצר של המשטרה הצבאית בעיר הבה"דים.