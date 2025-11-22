"ההסכם הסתיים": חמאס מודיע על סיום הפסקת האש, מאשים ומאיים

ארגון הטרור חמאס הודיע הערב (שבת) באופן רשמי לשליח האמריקני סטיב וויטקוף כי מבחינתו "ההסכם עם ישראל הסתיים".

ההודעה הדרמטית, שפורסמה בערוץ "אל-ערביה", מגיעה לאחר סדרת תקיפות מדויקות שביצע צה"ל ברחבי רצועת עזה.

על פי הדיווח, בארגון הטרור טענו כי הפסקת האש "חייבת להיות הדדית" ואף איימו כי הם "מוכנים למערכה". במקביל, ניסו גורמי חמאס להבליט הבדל אסטרטגי, כשהבהירו כי מבחינתם "עזה לא תהיה לבנון" – רמיזה לאירועי התקיפה של צה"ל נגד התבססות חמאס בלבנון.

ניצול ציני של סיוע: האירוע שהוביל לתגובה

ההודעה של חמאס מגיעה בעקבות פעילות מבצעית אינטנסיבית של צה"ל, שהחלה לאחר פרובוקציה חריגה של חמאס הבוקר:

מחבל מארגון הטרור חמאס חצה את הקו הצהוב כשהוא נוהג ברכב על ציר הומניטרי המיועד להכנסת סיוע.המחבל ניצל את הציר הרגיש, פתח באש לעבר לוחמי צה"ל וחוסל על ידי הכוחות.

בתגובה מיידית, חיל האוויר תקף כלי רכב בשכונת רימאל שבעיר עזה. לפי דיווחים מהרצועה, בתקיפה נהרגו לפחות חמישה בני אדם, ביניהם עלאא' חדידי, שזוהה כמפקד במטה הייצור של הזרוע הצבאית של חמאס – חיסול ממוקד המהווה פגיעה ביכולות הפיתוח של הארגון. בהמשך דווח על תקיפות אוויריות נוספות במרכז הרצועה ובעיר עזה.

המשך הלחימה: סיכול ברפיח ובצפון

במקביל לאירועי התקיפה, נמשכה הלחימה היבשתית:

צוות הקרב של חטיבת הנח"ל זיהה וחיסל שלושה מחבלים נוספים במרחב רפיח.בצפון הרצועה, חוסלו שני מחבלים לאחר שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

משרד ראש הממשלה התייחס הערב (מוצ"ש) לאירועים ברצועה במהלך השבת ואמר כי "חמאס הפר פעם נוספת את הפסקת האש, לאחר שמחבל מהארגון חדר לטריטוריה ישראלית ותקף כוח צה"ל". לפי ההודעה, בתגובה ישראל ביצעה חיסול של חמישה מחבלים בכירים בארגון הטרור.

בהודעה נמסר כי ישראל "עמדה במלואה בכל תנאי הפסקת האש, בעוד שחמאס המשיך להפר אותה לאורך התקופה". בין היתר צוין כי במהלך ימי הפסקת האש עשרות מחבלי חמאס חצו את הקו הצהוב בניסיון לפגוע בכוחות צה"ל, וכי במקביל בוצעו פגיעות בפלסטינים בתוך רצועת עזה.

ישראל קראה למתווכות לדרוש מחמאס לעמוד בהתחייבויותיו במסגרת ההסכם ובתוכנית 20 הנקודות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. "חמאס חייב להחזיר מיידית את שלושת החטופים ההרוגים שהוא עדיין מחזיק, להשלים את פירוק כלי הנשק ולאפשר פירוז מלא של עזה".