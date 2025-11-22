כיכר השבת
"ההסכם הסתיים": חמאס מודיע על סיום הפסקת האש, מאשים ומאיים

ארגון הטרור חמאס הודיע לשליח האמריקני סטיב וויטקוף כי מבחינתו "ההסכם עם ישראל הסתיים", ומאיים כי הוא מוכן למערכה |הרקע הסלמה: ההודעה מגיעה לאחר שחמאס ניצל ציר הומניטרי לשם ירי על כוחות צה"ל בדרום הרצועה; המחבל חוסל (מדיני)

עזה היום (צילום: מהרשתות הערביות)

הודיע הערב (שבת) באופן רשמי לשליח האמריקני סטיב ו כי מבחינתו "ההסכם עם ישראל הסתיים".

ההודעה הדרמטית, שפורסמה בערוץ "אל-ערביה", מגיעה לאחר סדרת תקיפות מדויקות שביצע ברחבי .

על פי הדיווח, בארגון הטרור טענו כי הפסקת האש "חייבת להיות הדדית" ואף איימו כי הם "מוכנים למערכה". במקביל, ניסו גורמי חמאס להבליט הבדל אסטרטגי, כשהבהירו כי מבחינתם "עזה לא תהיה לבנון" – רמיזה לאירועי התקיפה של צה"ל נגד התבססות חמאס בלבנון.

ניצול ציני של סיוע: האירוע שהוביל לתגובה

ההודעה של חמאס מגיעה בעקבות פעילות מבצעית אינטנסיבית של צה"ל, שהחלה לאחר פרובוקציה חריגה של חמאס הבוקר:

מחבל מארגון הטרור חמאס חצה את הקו הצהוב כשהוא נוהג ברכב על ציר הומניטרי המיועד להכנסת סיוע.המחבל ניצל את הציר הרגיש, פתח באש לעבר לוחמי צה"ל וחוסל על ידי הכוחות.

בתגובה מיידית, חיל האוויר תקף כלי רכב בשכונת רימאל שבעיר עזה. לפי דיווחים מהרצועה, בתקיפה נהרגו לפחות חמישה בני אדם, ביניהם עלאא' חדידי, שזוהה כמפקד במטה הייצור של הזרוע הצבאית של חמאס – חיסול ממוקד המהווה פגיעה ביכולות הפיתוח של הארגון. בהמשך דווח על תקיפות אוויריות נוספות במרכז הרצועה ובעיר עזה.

המשך הלחימה: סיכול ברפיח ובצפון

במקביל לאירועי התקיפה, נמשכה הלחימה היבשתית:

צוות הקרב של חטיבת הנח"ל זיהה וחיסל שלושה מחבלים נוספים במרחב רפיח.בצפון הרצועה, חוסלו שני מחבלים לאחר שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

משרד ראש הממשלה התייחס הערב (מוצ"ש) לאירועים ברצועה במהלך השבת ואמר כי "חמאס הפר פעם נוספת את הפסקת האש, לאחר שמחבל מהארגון חדר לטריטוריה ישראלית ותקף כוח צה"ל". לפי ההודעה, בתגובה ישראל ביצעה חיסול של חמישה מחבלים בכירים בארגון הטרור.

בהודעה נמסר כי ישראל "עמדה במלואה בכל תנאי הפסקת האש, בעוד שחמאס המשיך להפר אותה לאורך התקופה". בין היתר צוין כי במהלך ימי הפסקת האש עשרות מחבלי חמאס חצו את הקו הצהוב בניסיון לפגוע בכוחות צה"ל, וכי במקביל בוצעו פגיעות בפלסטינים בתוך רצועת עזה.

ישראל קראה למתווכות לדרוש מחמאס לעמוד בהתחייבויותיו במסגרת ההסכם ובתוכנית 20 הנקודות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. "חמאס חייב להחזיר מיידית את שלושת החטופים ההרוגים שהוא עדיין מחזיק, להשלים את פירוק כלי הנשק ולאפשר פירוז מלא של עזה".

12
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
11
ישתבח שמו לעד
בשט
10
יאללה לחסל אותם, החרדים יתפללו חזק !
אברך
9
הגיע הרגע להכות בכל הכוח לפרק את מערכי חמאס בעזה ובלבנון עד היסוד למחוץ את הנהגת הטרור ולחסל כל יכולת שלהם לאיים שוב על אזרחי ישראל
הרץ
8
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
7
מצויין! גם קיבלנו את כל החטופים וגם נחזור לפרק להם את הצורה!!!!
יאיר
רק לדייק: כמעט כל החטופים. נשארו שם שני יהודים חללים ועובד זר חלל.
עש
מי שתי החללים היהודים שנשארו??
מלאך
6
מצוין. כעת כשהחטופים חזרו, אפשר להיכנס בהם חופשי חופשי
צלי רשף
5
הגיע הזמן לסגור חשבון עם ראשי הטרור ומנגנוני חמאס בעזה ובלבנון למחוק את הפיקוד לפרק את התקשורת לרסק את מערכי הירי ולהעיף מהזירה כל תשתית שהם נשענים עליה שתי חזיתות אותה תוצאה קריסה טוטאלית
אסף
4
הגיע הזמן לדבר איתם בשפה שהם מבינים המון בהצלחה לצה"ל היקרים!!!
ליאון
3
כל הכבוד לכל המגיבים פה ששולחים את חיילי צה"ל לתקוף ולהשמיד את אויבי ישראל! קל לשבת כצופים מבחוץ ולעודד אחרים להסתכן!! על זה אמרה דבורה הנביאה "למה ישבת בין המשפתיים לשמוע שריקות עדרים". תמשיכו כך,ותעודדו אחרים להלחם גם עבורכם...
יהודה
מלחמה לא מתנהלת עבור מישהו ברשת היא מתנהלת עבור כל העם צה״ל לא נלחם בשביל מגיב כזה או אחר אלא בשביל ישראל כולה לנסות להציג תמיכה בפעולה צבאית כחוסר אחריות זו אמירה שמטשטשת את העובדה שכל המדינה תלויה בניצחון הזה
ציפורה
מי שאומר שקל לשבת בחוץ ולעודד אחרים כנראה לא מכיר את המציאות של חרדי עובד אנחנו רצים בין פרנסה לילדים בין חשבונות לחסדים,ובכל זאת עומדים כחומה בצורה עם חיילי צה״ל מי שמדבר נגדנו מתבלבל בין נוחות לבין אחריות אנחנו נושאים בעול היומיומי וגם נותנים כתף לעם לא מטיפים מהיציע
אמיר
2
הרבה אנשים בחמס הם מנוולים ,לא רוצים שלום,לא אכפת להם מהעם שלהם,מטורפים ,לדעתי גם טיפשים.הרסו את שני העמים.
מזעזע
1
מה הם יעשו אם תיגמר המלחמה?, יצטרכו לדאוג לתושבים איפה ההסברה שלנ??? רק צועקים אחד על השני .ומבזבזים כספי ציבור .
אתי

