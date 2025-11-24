בשעה האחרונה נערכה ההלוויה של רמטכ"ל חיזבאללה המחוסל עלי טבטבאי בדאחייה בביירות. ראש המועצה המבצעת של חיזבאללה השיח' עלי דעמוש נשא את הנאום המרכזי בהלוויה של טבטבאי - אך נאומו המתלהם לא כלל איום מפורש בתגובה. פרט אליו, נוכחות מאוד דלה של השורה הראשונה של חיזבאללה.

דעמוש אמר: "אנו נפרדים ממפקד השהידים טבטבאי ומחבריו השהידים בגאווה ובכבוד עצומים, שכן הם עלו למות קדושים למען לבנון ועמה. סייד אבו עלי היה איש שדה הקרב, אוהב ג'יהאד והתנגדות, שמעולם לא עזב את שדות הקרב במשך יותר מ-35 שנה, והוא היה אחד מגיבורי הפעולות האיכותיות הראשונות.

הוא ניהל חזיתות קרב רבות נגד הכיבוש, והוא היה נוכח בכל מקום בו נדרש, משום שהקדיש את חייו להתנגדות. הוא התמודד עם המוות ללא היסוס, מעולם לא התעייף מלשאת נשק ולעמוד בחזית. הוא תמיד השתוקק להצטרף לשורות השהידים".

לדבריו, "האויב התנקש בו כדי לערער את נחישותה ורצונה של ההתנגדות, אך מטרה זו לא תושג משום שאנו אנשים בעלי אמונה, זהות לאומית והיסטוריה של מאבק. מטרת ההתנקשות הייתה לאלץ את ההתנגדות להיכנע, אך זה לא יקרה, ואנו מוכנים להקריב את היקר לנו ביותר".

דעמוש הוסיף והצהר: "מותו לא יחזיר את ההתנגדות לאחור ולא ימנע ממנה להמשיך במה שהתחילה ולא יאלץ אותה להיכנע. יש מי שיכול לקחת על עצמו את האחריות. חובה על המדינה להגן על אזרחיה וריבונותה, לקבוע תוכניות ברורות ולדחות לחצים חיצוניים. על הציונים להישאר מודאגים כי הם עשו טעות גדולה".

במקביל, מקור המקורב לארגון הטרור חיזבאללה מסר לסוכנות הידיעות AFP בעילום שם כי נכון לעכשיו, "ישנן שתי דעות בתוך הקבוצה - אלו המעוניינים להגיב לחיסול ואלו המעוניינים להימנע מכך - אך ההנהגה נוטה לאמץ את מירב דרכי הדיפלומטיה בשלב הנוכחי".

במערכת הביטחון מעריכים שחיסולו של טבטבאי לא יביא להסלמה חריפה מול ארגון הטרור אך ערוכים למקרה שבכל זאת תגיע. ההערכות הן שבלבנון עדיין ישנם אלפי טילים ורקטות, ועל כן אחת מאפשרויות התגובה על החיסול היא שאחד מארגוני הטרור בלבנון יבצע את הירי במקום חיזבאללה.