רמטכ"ל עלי טבטבאי האיש ששיקם את חיזבאללה, נמחק בקומה הרביעית

אמש (ביום ראשון), כמעט שנה בדיוק לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף, רעדה שכונת חארת חרייכ בפרברים הדרומיים של ביירות (הדאחייה). בתקיפה אווירית ישראלית דרמטית בלב מעוז חיזבאללה, חוסל היית'ם, מי שכיהן כרמטכ"ל חיזבאללה בפועל.

התקיפה, שכוונה לבניין דירות ופגעה בקומה הרביעית שלו, גבתה את חייהם של חמישה אנשי חיזבאללה ופצעה 28 נוספים. ארגון חיזבאללה אישר את חיסולו של "המפקד הגדול". חיסולו של טבטבאי, בן 56 בחיסולו, נחשב למכה המשמעותית ביותר שישראל הנחיתה על צמרת חיזבאללה מאז הפסקת האש שסיימה 14 חודשי לחימה.

בכירים בחיזבאללה מיהרו להכריז כי החיסול הוא "חציית קו אדום", ופרשן לבנוני מקורב לארגון קבע כי מדובר ב"הסלמה שמערבבת את הקלפים". גם נשיא לבנון, ז'וזף עאון, וראש הממשלה, נואף סלאם, גינו את התקיפה, תוך קריאה לקהילה הבינלאומית להתערב. החיסול הגיע לאחר שני ניסיונות קודמים שכשלו נגד טבטבאי, כולל ניסיון חיסול קודם ב-2015.

כדי להבין את חשיבותו של טבטבאי: לאחר המלחמה שהתנהלה בין אוקטובר 2023 לנובמבר 2024 חוסלה כמעט כל הצמרת הצבאית הבכירה של חיזבאללה, כולל מפקדים כמו חסן נסראללה, פואד שוכר ועלי כרכי. טבטבאי נותר כאחד הבכירים הבודדים ששרדו.

בשל ניסיונו הצבאי והמבצעי העשיר, הוא קודם לתפקיד רמטכ"ל חיזבאללה "ומספר 2" בארגון אחרי נעים קאסם. תפקידו המרכזי בשנה האחרונה היה לשקם באופן נרחב את מוכנות הארגון למלחמה חדשה מול ישראל. במילים אחרות, טבטבאי היה האדריכל המרכזי של ניסיון ההתאוששות הצבאית של חיזבאללה לאחר שרוב מפקדיו נהרגו.

במהלך המלחמה (2023–2024), הוא שימש כראש חטיבת המבצעים של חיזבאללה, ובספטמבר 2024, לאחר חיסולו של עלי כרכי, מונה גם למפקד חזית הדרום של הארגון.