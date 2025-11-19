כיכר השבת
מסר אישי לרה"מ

נתניהו בסוריה | רב הגדוד פרגן: "נתת לישראל זקיפות קומה" - זה המסר לג'ולאני  

ראש הממשלה נתניהו ביקר היום באזור החיץ שנכבש על ידי ישראל לאחר נפילת משטר אסד | בדבריו הבהיר ראש הממשלה מה הם התנאים עליהם ישראל לא תוותר בשום אופן | במקביל, רב קצין בגדוד הודה באופן אישי לראש הממשלה - זה מה שהוא אמר לו (חדשות) 

ראש הממשלה בסוריה (צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ)

ראש הממשלה ביקר היום (רביעי) באורח נדיר באזור החיץ, בתוך השטח שנכבש מ לאחר נפילת משטר אסד.

ראש הממשלה שוחח עם הלוחמים ואמר: ״אנחנו מייחסים חשיבות עצומה ליכולת שלנו גם ההגנתית וגם ההתקפית כאן, שמירה על בעלי בריתנו הדרוזים, ובעיקר שמירה על מדינת ישראל ועל גבולה הצפוני אל מול גולן. זו משימה שיכולה להתפתח כל רגע, אבל אנחנו סומכים עליכם.

אני מאוד מעריך לא רק את מה שאתם עושים, אלא גם את העובדה שהמשפחות שלכם מתגייסות לזה.

אני רוצה להעביר לכם תודה לא רק מממשלת ישראל, אלא גם מאזרחי ישראל, ממדינת ישראל. תודה רבה לכם״.

במקביל, רב בגדוד שנכח במקום ביקש להודות באופן אישי לראש הממשלה על הרמת קרנה של ישראל תחת כהונתו.

