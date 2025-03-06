שר וגדול: עולם הורה מתאבל על לכתו של חבר המועצת | המפלגות החרדיות בפיצוץ: גפני ודרעי נגד גולדקנופף | אכזבה בצה"ל: הנתונים על גיוס חרדים נחשפים | ראש עיריית רחובות סגר תלמוד תורה "בגלל אלימות" | אחרי שורה של עימותים ומעצרים: יהודים יורשו להכנס לקבר רב אשי (מעייריב)
בזמן שנראה שאין רוב להעברת חוק הגיוס המתוכנן, גם מצד הציבור החילוני והדתי, נראה שההתנגדות בתוך החברה החרדית לחוק הולכת וגדלה | חבר המועצת של ש"ס וגיסו של רה"י חכם שלום כהן זצ"ל, מתבטא בפעם הראשונה בנושא ותוקף את חוק הגיוס המונח על שולחן ועדת חוץ וביטחון | ההקלטה המלאה מדבריו (אקטואלי)
במעמד אדיר לכבודה של תורה הוכתרו כ"ב מורי הוראה בישראל ע"י 'בית ההוראה' 'מעין טהור' בשכונת רמת שלמה בירושלים | במעמד נשא דברים חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף, ועוד רבנים ידועי שם שפיארו את המעמד לכבודה של תורה | את התעודות העניק ראש בית ההוראה הגאון ר' יניב נסיר (חרדים)