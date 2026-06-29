גנץ ולפיד במליאה | ארכיון ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

משבר חריף פרץ בין מובילי גוש האופוזיציה: יו"ר כחול לבן בני גנץ יצא היום (שני) במתקפה חריפה ובלתי שגרתית נגד יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, לאחר שהאחרון כינה את מפלגתו "מפלגת לוויין של נתניהו". גנץ השתמש בביטויים חריפים שלא נשמעו ממנו בעבר כלפי לפיד, וטען כי "אין לו מקום יותר בחיים הציבוריים".

המתיחות פרצה לאחר שלפיד הצהיר בישיבת סיעת יש עתיד כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "לא יקים יותר אף ממשלה", והוסיף כי גנץ ודדי שמחי הם "מפלגות לוויין של נתניהו". לפיד טען: "הוא עוסק בהקמת שתי מפלגות לווין שיביאו לו ניצחון. לא מדובר בשתי מפלגות אלא בשני לוויינים שינסו לתת לנתניהו את הניצחון בבחירות שהוא בכל מקרה יפסיד בהן".

בני גנץ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

הרקע: מגעים לממשלה רחבה ומשבר הסקרים

המתיחות בין השניים מתרחשת על רקע מגעים מתקדמים של גנץ עם דמויות נוספות במערכת הפוליטית, ביניהן נציב הכבאות לשעבר דדי שמחי ושר התקשורת לשעבר יועז הנדל. על פי הדיווחים, גנץ פועל להקמת ציר פוליטי חדש שיהווה אלטרנטיבה למפלגתו של לפיד.

במקביל, הסקרים האחרונים מציגים תמונה מורכבת: מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט מתחזקת ומגיעה ל-20 מנדטים, בעוד הרשימה המשותפת של בנט ולפיד צונחת ל-17 מנדטים בלבד. מפלגת כחול לבן של גנץ נותרת מתחת לאחוז החסימה, מה שמסביר את הצורך שלו בחיבורים פוליטיים חדשים.