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"אני מפלגת לווין?"

גנץ לראשונה החריף את הטון נגד לפיד ובחר לעלוב בו באופן אישי | העימות המלא

גנץ לראשונה משתמש בביטוי חריף נגד לפיד: "אין לו מקום בחיים הציבוריים" • זלזל בו כשקרא לו "חבר מפלגת ביחד" | הרקע: לפיד טען שגנץ הוא מפלגת לוויין של נתניהו (פוליטי מדיני)

גנץ ולפיד במליאה | ארכיון (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

משבר חריף פרץ בין מובילי גוש האופוזיציה: יו"ר כחול לבן בני גנץ יצא היום (שני) במתקפה חריפה ובלתי שגרתית נגד יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, לאחר שהאחרון כינה את מפלגתו "מפלגת לוויין של ". גנץ השתמש בביטויים חריפים שלא נשמעו ממנו בעבר כלפי , וטען כי "אין לו מקום יותר בחיים הציבוריים".

המתיחות פרצה לאחר שלפיד הצהיר בישיבת סיעת יש עתיד כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "לא יקים יותר אף ממשלה", והוסיף כי ודדי שמחי הם "מפלגות לוויין של נתניהו". לפיד טען: "הוא עוסק בהקמת שתי מפלגות לווין שיביאו לו ניצחון. לא מדובר בשתי מפלגות אלא בשני לוויינים שינסו לתת לנתניהו את הניצחון בבחירות שהוא בכל מקרה יפסיד בהן".

בני גנץ (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

"מי שעשה חישובים פוליטיים ב-7 באוקטובר"

התגובה ממטה כחול לבן הייתה חריפה במיוחד. במסר שפורסם, גנץ תקף את לפיד בביטויים שלא נשמעו ממנו בעבר: "כל מי שב-7 באוקטובר, בשעה שאחים שלנו דיממו בדרום, בחר לעשות חישובים פוליטיים ולספור מנדטים במקום להצטרף לממשלת חירום, מי שעודד סרבנות ופלגנות - אין לו מקום יותר בחיים הציבוריים".

גנץ לא הסתפק בכך, וזלזל במפלגתו של לפיד כשכינה אותה בלעג "חבר מפלגת ביחד". הוא הבהיר כי "תם עידן בפוליטיקה הישראלית ואנחנו נקים את גוש עם ישראל, שיביא להקמת ממשלת אחדות ציונית רחבה, שתדע להתמודד עם האתגרים האדירים של עם ישראל ומדינת ישראל מבית ומחוץ".

הרקע: מגעים לממשלה רחבה ומשבר הסקרים

המתיחות בין השניים מתרחשת על רקע מגעים מתקדמים של גנץ עם דמויות נוספות במערכת הפוליטית, ביניהן נציב הכבאות לשעבר דדי שמחי ושר התקשורת לשעבר יועז הנדל. על פי הדיווחים, גנץ פועל להקמת ציר פוליטי חדש שיהווה אלטרנטיבה למפלגתו של לפיד.

במקביל, הסקרים האחרונים מציגים תמונה מורכבת: מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט מתחזקת ומגיעה ל-20 מנדטים, בעוד הרשימה המשותפת של בנט ולפיד צונחת ל-17 מנדטים בלבד. מפלגת כחול לבן של גנץ נותרת מתחת לאחוז החסימה, מה שמסביר את הצורך שלו בחיבורים פוליטיים חדשים.

בנימין נתניהויאיר לפידבני גנץכחול לבןממשלת נתניהומפלגת ביחד

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