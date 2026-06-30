המאמצים הדיפלומטיים להסדרה מול איראן עולים מדרגה: השליח המיוחד של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, יצא הלילה (שני) לדוחה שבקטאר כדי לקחת חלק בשיחות מול הצד האיראני. במקביל, סגן שר החוץ האיראני כאזם גריב-אבאדי אישר כי משלחת מומחים מטעמו הגיעה לבירת קטאר לשהות של יומיים.

על פי הנמסר, המשלחת האיראנית לא תיפגש ישירות עם האמריקאים ותפעל רק בתיווך קטארי כדי לוודא שארה"ב עומדת בהתחייבויותיה. גריב-אבאדי הבהיר כי "למרות שההתייעצויות עם קטאר נמשכות כרגיל, לא ניתן לאשר את הידיעה מכמה כלי תקשורת כי השיחות הטכניות בין הצדדים יתקיימו בדוחא. הסבב הראשון של השיחות הטכניות יתקיים כאשר ימולאו התנאים".

טראמפ: "איראן ביקשה פגישה"

המתח סביב השיחות הגיע לשיא אתמול, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען ברשת החברתית שלו Truth Social כי "איראן ביקשה פגישה. הפגישה תיערך מחר בדוחא". דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה בראיון לפוקס ניוז כי השליחים המיוחדים של הנשיא, סטיב וויטקוף וג'רארד קושנר, ישתתפו בפגישה בדוחא.

עוד נמסר כי "השיחות הטכניות מתקיימות לצד שיחות בדרגים בכירים וכי טראמפ רוצה שתהליך השלום יתממש". טענות אלו הוכחשו מצד האיראנים, כאשר גריב-אבאדי הבהיר כי שיחות כאלה לא אושרו, לאחר שסבב מו"מ שהיה אמור להתקיים בשווייץ בוטל בעקבות חילופי המהלומות במצר הורמוז.

הסדרים חדשים במצר הורמוז

לצד המגעים המדיניים, חשף גריב-אבאדי כי איראן מקדמת שיחות מול עומאן להסדרים חדשים במצר הורמוז, הכוללים גביית אגרות ושינוי נתיבי שיט. הוא הדגיש: "אם מוסקט לא תהיה מוכנה, איראן תפעל באופן עצמאי".

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן שלח מסר מפויס אך מאיים ברשת X: "הבנה הדדית היא רחוב דו-סטרי. אם הצד האמריקאי יעמוד בהסכמות, גם אנחנו נקיים את התחייבויותינו", אך הזהיר כי טהראן תגיב בנחישות לכל איום.