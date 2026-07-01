משרד ראש הממשלה החזיר היום (רביעי) נתונים מפורטים על עלויות השיפוץ במעון הרשמי ברחוב בלפור בירושלים, במסגרת תשובה לעתירת חופש מידע שהגישה העמותה הקהילתית גבעת מרדכי לבית המשפט המחוזי.

על פי הנתונים שפורסמו בווינט, עלות השיפוץ מאז סוף שנת 2022 ועד שנת 2026 עומדת על 103 מיליון שקל.

מתוך הסכום הכולל, 67 מיליון שקל מיועדים לעלויות אבטחה, כך שעלות השיפוץ עצמו עומדת על כ-36 מיליון שקל. יצוין כי השיפוץ טרם הושלם ויסתיים רק בשנה הבאה, וגם חשבון סופי מול הקבלנים עדיין לא הועבר. המעון הרשמי בבלפור לא נמצא בשימוש כבר חמש שנים.

סירוב להיכנס לפרטים

העתירה הוגשה במסגרת בקשה רחבה יותר לקבלת פרטים על שיפוצים במעונות ראש הממשלה השונים. משרד ראש הממשלה סירב להיכנס לפירוט מלא של עלויות השיפוץ בבלפור, למעט אישור התקציב הכולל של 103 מיליון שקלים. כמו כן, המשרד סירב לפרט את עלויות השיפוץ המסיבי שנעשה בבית ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים, על אף שנדרש לכך במפורש.

בנוסף, משרד ראש הממשלה התחמק מתשובה ברורה לשאלה כמה סכומי כסף הושקעו בבית ראש הממשלה בקיסריה לאחר פגיעתו במקום של כטב"ם חיזבאללה במהלך המלחמה. בתשובה נכתב כי "לא בוצעו כל עבודות במבנה על ידי המשרד. עבודות הביטחון שבוצעו היו מיגון חיצוני למבנה והן חסויות".

עלויות שיפוצים אצל ראשי ממשלה קודמים

במסגרת התשובה הועברו גם פרטים על בתיהם של ראשי ממשלה קודמים. לגבי בית משפחת בנט ברעננה נמסר כי משרד ראש הממשלה מימן פרויקט שיפוץ ומיגון המעון הרשמי כולל תיקוני טיח, משקופים, צביעת קירות ותקרה ועטיפת ריהוט בסך של 21,270 שקל.

בזמן כהונת בנט בשנת 2022 בוצע גם תיקון חניית רכבים בבית ראש הממשלה ברעננה, כולל פירוק אבן משתלבת וחפירה כללית ופינוי לאתר, הידוק תשתית, אספקת והנחת יריעות ויצירת רצפת בטון בסך כולל של 48,555 שקל. כמו כן בוצעה התאמת שוחות לגובה חניה וסידור שיפועים של קווי צנרת ב-5,000 שקל. עלות שיפוץ בית בנט ברעננה הייתה בסך הכול 71,825 שקלים, בניגוד לטענות שונות על עשרות מיליוני שקלים. ייתכן שחלק מהעבודות לא נכללו בפירוט זה.