חבר מועצת גדולי התורה ורבה של שכונת רמת אלחנן, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שהה במהלך ימי החג והשבת במעונו בשכונה, כאשר את סעודות החג סעד בבית בנו חביבו, הגאון רבי אברהם ישעיהו זילברשטיין, ראש כולל 'קצות החושן'.
במהלך הימים המרוממים נשא עמוד ההוראה מדברותיו ומסר ארבעה שיעורים מקיפים. בליל יום טוב, קודם תפילת ערבית, מסר שיעור מעמיק בהלכות החג ובדיני בישול לגוי ביום טוב.
התוכים שמתו בחום בזמן האזעקה
בליל החג, בשעה 3:30 לפנות בוקר, ירד הגר"י זילברשטיין מביתו לאחר סדר לימוד ממושך במעונו, למסירת השיעור המפורסם באישון ליל בבית הכנסת המרכזי. בשיעור עסק הגר"י בדיונים מרתקים בחושן משפט שהתעוררו בימי המלחמה.
השאלה המרכזית שהסעירה את מאות הלומדים עסקה באדם שלקח ברכבו זוג תוכים יקרים במטרה להעבירם לחיפה. במהלך הנסיעה נשמעה אזעקה המורה על ירי טילים מאיראן. הנהג נטש את רכבו, כיבה את המנוע וברח למקלט, אך כשחזר גילה לחרדתו כי התוכים מתו מהחום הכבד ששרר ברכב הסגור.
הגר"י זילברשטיין פסק להלכה כי בעל הרכב חייב בתשלום דמי התוכים היקרים, והוסיף להציע לפני הלומדים עוד מגוון שאלות מרתקות שעוררו ריתחא דאורייתא בשיאו של הלילה.
הפסק המפתיע: לבטל את הניגונים בברכת כהנים
בליל שבת קודש מסר הגר"י שיעור מקיף בהלכות ברכת כהנים. במהלך השיעור זרק הגר"י פסיקה מפתיעה, לפיה יש להימנע מניגונים ממושכים בברכת כהנים ביום טוב, וזאת כדי לאפשר לכהן זקן, ניצול שואה שקשה לו לעמוד על רגליו זמן ממושך, לשאת גם הוא את כפיו עם הציבור.
בעצרת נעילת החג, שנערכה במהלך סעודה שלישית יחד עם בני הקהילה והמונים שזרמו מכל רחבי העיר, עורר הרב על מעלת לימוד התורה והאריך בדברי הדרכה על דרכי הלימוד עם תלמידים.
בראשית דבריו סיפר על מרן בעל ה'קהילות יעקב' הסטייפלר זצ"ל, שבזקנותו, אע"פ שכוחותיו היו חלושים ביותר, לא הסכים שנכדו ינעל את הדלת בפני ההמונים שהמתינו לברכה ועצה. הסטייפלר התבטא אז ואמר: "איני יודע בזכות מה אני חי, אולי בזכות החסד שאני עושה עם אותם אנשים". הגר"י זילברשטיין הדגיש בלהט: "הסטייפלר הגדול, עם כל הרבצת התורה האדירה שלו בספריו, חשש שאולי הוא חי רק בזכות החסד. הדבר הזה מחייב את כולנו".
במהלך השבת ניגש הגר"י לפני התיבה בכל התפילות, לרגל יום היארצייט של זקנו, הרב אברהם יעקב בולימובסקי זצ"ל, אליו הוא חש הכרת הטוב מרובה, לאחר שבילדותו גידלו סבו ז"ל, כלכלו וקירבו אליו באופן מיוחד.
