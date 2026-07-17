כיכר השבת
שעות לפני שבת

נתקעו בלונדון לשבת: מטוס ישראייר נפגע בתאונה חריגה בשדה התעופה

רכב שירות פגע במטוס במהלך גרירה והנוסעים הורדו • ישראייר דאגה למלונות והסעות | התאונה השלישית מסוגה בשדה התעופה (תעופה)

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מטוס של חברת ישראייר (צילום: Moshe Shai/FLASH90)

שעות ספורות לפני כניסת השבת, מצאו עצמם עשרות נוסעים שומרי שבת תקועים בלונדון, לאחר שטיסת ישראייר 116 שהייתה אמורה להמריא לישראל בערב יום חמישי (16.1.26) בוטלה בעקבות תאונה חריגה. רכב שירות של שדה התעופה, שהיה אמור לגרור את המטוס לפני ההמראה, פגע בו וגרם לנזק שמנע את הפעלת הטיסה.

מדובר באירוע שלישי מסוג זה המתרחש בשדה התעופה בלונדון, ולמיטב הידיעה עד כה לא התבצע תחקור מסודר מטעם הנהלת השדה ביחס לאירועים אלה. התאונה התרחשה במהלך גרירת המטוס, כאשר רכב השירות שאמור היה להכין את המטוס להמראה פגע בו ישירות.

בעקבות התאונה ולאחר פינוי המטוס, הורדו הנוסעים והועברו לטרמינל, שם המתינו לקבלת כבודתם. ישראייר דאגה להסעות ולבתי מלון עבור הנוסעים, והודיעה לנוסעים שבחרו להסדיר לעצמם פתרונות לינה באופן עצמאי כי יקבלו החזר עבור לינה, הוצאות נסיעה ומזון, בהתאם למידע שנמסר להם ולנהלי החברה.

ישראייר פועלת מאז האירוע במלוא המרץ מול כלל הגורמים הרלוונטיים במטרה להפעיל טיסת חילוץ כבר במהלך היום ולהחזיר את הנוסעים לישראל בהקדם האפשרי. נוסעים שומרי שבת, שנמצאים בלונדון ללא אפשרות לטוס בשבת, יוחזרו לישראל ביום ראשון.

ישראייר מתנצלת בפני נוסעיה על אי הנוחות שנגרמה להם כתוצאה מאירוע שאינו בשליטתה, וממשיכה ללוות את הנוסעים עד להשבתם ארצה. החברה הדגישה כי בטיחות וביטחון הנוסעים בראש סדר עדיפות החברה.

לונדוןישראיירארקיע

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ממתי שעות ספורות לפני השבת זה ביום חמישי?
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