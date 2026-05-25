הגאון הינוקא ניחם את הגרמ"מ קארפ: "איך נכנסים לשבועות מתוך אבל?" | צפו

בניחום אבלים של הגאון הינוקא אצל הפוסק הגרמ"מ קארפ, שוחחו הרבנים הגאונים על המעבר בין מצב של אבלות לחג השבועות, והרב קארפ ציין שהענין לא נתן לו מנוח. הגאון הינוקא ענה במקום על השאלה וניחם ככה את הרב קארפ | הרבנים שוחחו על מצבו של המקובל הגר"ד קוק, וראש העיר של מודיעין עילית שנכח במקום זכה לברכה | צפו בתיעוד (חרדים)

הגאון רבי משה מרדכי קארפ שישב שבעה בימים האחרונים במודיעין עילית על אחותו ע"ה - עד לחג השבועות, קיבל אצלו רבים מגדולי ישראל ומרביצי תורה ופוסקי הלכה לניחום אבלים. בין המנחמים הגיע לנחמו גם הגאון הינוקא רבי שלמה יהודה בארי, ובין השניים התפתח שיח תורני מרתק אודות החיבור בין הצער שבאבל ומתן תורה.

הגרמ"מ סיפר לגאון הינוקא כי היה עסוק בימי השבעה בשאלה שהטרידה אותו מאוד - איך נכנסים ממצב של אבלות לתוך יום טוב כה גדול ונעלה כחג השבועות, זמן תורתנו. הרב קארפ הדגיש שהוא לא מתכוון לענין ההלכתי של הענין, אלא בהרגש של המצב. הרב קארפ ציין כי לא זכה לתשובה הגונה על השאלה, וביקש את התייחסותו של הינוקא לסוגיה.

הינוקא ביקש ליישב את הקושיה עם תשובה לקושיה אחרת על המשנה בפרקי אבות: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע" וכו'. הינוקא הרחיב באריכות אודות הר סיני והסנה הבוער שנגלה אליו שם הקב"ה, ואמר כי העולה מהדברים שנתינת התורה בהר סיני - מסמל את הצער הגדול שהיה שרוי בו עם ישראל, ומהמקום הזה דווקא ניתנה לו תורה.

בכך ביקש הגאון הינוקא להשיב לשאלתו של הגרמ"מ קארפ ולנחמו.

ראש העיר של מודיעין עילית יעקב גוטרמן שהגיע לנחם, זכה לברכתו של הינוקא לעוד שנים רבות של עשייה ציבורית מתוך אחדות והשכנת שלום בין כולם.

לאחר מכן שוחחו הגרמ"מ קארפ והינוקא על מצבו הרפואי של המקובל הגר"ד קוק ואיחלו לו רפואה שלמה במהרה.

