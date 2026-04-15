כיכר השבת
עויין לישראל

מתקפה משולבת: ראש הממשלה סאנצ'ס ואשתו במוקד פרשיות שחיתות ופשעי מלחמה

בעוד פדרו סאנצ'ס מוביל קו אנטי-ישראלי חריף, הוא ורעייתו מסתבכים בפרשות המטלטלות את שלטונו ומגיעות עד לבית הדין בהאג | תלונה על פשעי מלחמה לצד חקירות שחיתות מעמידות את ראש הממשלה הספרדי במרכזו של מאבק משפטי ומוסרי חסר תקדים (חדשות בעולם)

ראש ממשלת ספרד ורעיתו והטיל האראני (צילום: רשתות חברתיות -מאת Ministry of the Presidency. Government of Spain, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=183776935)

ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, הידוע כאחד ממבקריה החריפים ביותר של ישראל באירופה שמקדם הכרה במדינה פלסטינית ומקפיא עסקאות נשק עם ישראל, מוצא את עצמו כעת תחת מתקפה משולבת.

ארגון "שורת הדין" הגיש נגדו תלונה לבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג, בטענה כי ספרד סיפקה לאיראן רכיבים דו-שימושיים הקשורים לחומרי נפץ בשווי של כ-1.3 מיליון אירו. לפי התלונה, רכיבים אלו חיוניים להפעלת מטעני חבלה המשמשים את שלוחי איראן, חמאס, חיזבאללה והחות'ים, בתקיפות נגד אזרחים, מה שהופך את סאנצ'ס לסייען דה-פקטו לפשעי מלחמה.

הטיל האיראני ודיוקן ראש ממשלת ספרד (צילום: רשת החדשות האיראנית -Press TV)

במקביל לסיבוך הבינלאומי, סאנצ'ס מתמודד עם משבר פוליטי חריף מבית: רעייתו, בגונה גומז, העידה לאחרונה בבית המשפט במדריד בגין חשדות לשחיתות וניצול קשרים.

גומז חשודה שהשתמשה במעמדה כרעיית ראש הממשלה כדי לקדם את עסקיה הפרטיים ולהשיג חסויות לקורס אוניברסיטאי שניהלה, תוך עקיפת מכרזים ציבוריים. למרות שהיא מכחישה את ההאשמות, הפרשה העמיקה את הקיטוב בספרד והובילה לקריאות חוזרות ונשנות מצד האופוזיציה להתפטרות הממשלה.

עבור ישראל, שתי הפרשיות הללו חושפות פער בלתי נסבל: מנהיג המטיף מוסר למדינה הנלחמת בטרור, בעוד שמשטרו מספק רוח גבית לאיראן – עד כדי כך שכלי תקשורת איראניים הציגו טילים עם תמונתו של סאנצ'ס והכיתוב "תודה, ראש הממשלה". כפי שציינה עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר, אי אפשר לגנות את ישראל בזירה הבינלאומית ובו-בזמן לסייע למשטר שמחמש את אויביה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר