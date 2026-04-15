ראש ממשלת ספרד ורעיתו והטיל האראני

ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, הידוע כאחד ממבקריה החריפים ביותר של ישראל באירופה שמקדם הכרה במדינה פלסטינית ומקפיא עסקאות נשק עם ישראל, מוצא את עצמו כעת תחת מתקפה משולבת.

ארגון "שורת הדין" הגיש נגדו תלונה לבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג, בטענה כי ספרד סיפקה לאיראן רכיבים דו-שימושיים הקשורים לחומרי נפץ בשווי של כ-1.3 מיליון אירו. לפי התלונה, רכיבים אלו חיוניים להפעלת מטעני חבלה המשמשים את שלוחי איראן, חמאס, חיזבאללה והחות'ים, בתקיפות נגד אזרחים, מה שהופך את סאנצ'ס לסייען דה-פקטו לפשעי מלחמה.

