ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, הידוע כאחד ממבקריה החריפים ביותר של ישראל באירופה שמקדם הכרה במדינה פלסטינית ומקפיא עסקאות נשק עם ישראל, מוצא את עצמו כעת תחת מתקפה משולבת.
ארגון "שורת הדין" הגיש נגדו תלונה לבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג, בטענה כי ספרד סיפקה לאיראן רכיבים דו-שימושיים הקשורים לחומרי נפץ בשווי של כ-1.3 מיליון אירו. לפי התלונה, רכיבים אלו חיוניים להפעלת מטעני חבלה המשמשים את שלוחי איראן, חמאס, חיזבאללה והחות'ים, בתקיפות נגד אזרחים, מה שהופך את סאנצ'ס לסייען דה-פקטו לפשעי מלחמה.
במקביל לסיבוך הבינלאומי, סאנצ'ס מתמודד עם משבר פוליטי חריף מבית: רעייתו, בגונה גומז, העידה לאחרונה בבית המשפט במדריד בגין חשדות לשחיתות וניצול קשרים.
גומז חשודה שהשתמשה במעמדה כרעיית ראש הממשלה כדי לקדם את עסקיה הפרטיים ולהשיג חסויות לקורס אוניברסיטאי שניהלה, תוך עקיפת מכרזים ציבוריים. למרות שהיא מכחישה את ההאשמות, הפרשה העמיקה את הקיטוב בספרד והובילה לקריאות חוזרות ונשנות מצד האופוזיציה להתפטרות הממשלה.
עבור ישראל, שתי הפרשיות הללו חושפות פער בלתי נסבל: מנהיג המטיף מוסר למדינה הנלחמת בטרור, בעוד שמשטרו מספק רוח גבית לאיראן – עד כדי כך שכלי תקשורת איראניים הציגו טילים עם תמונתו של סאנצ'ס והכיתוב "תודה, ראש הממשלה". כפי שציינה עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר, אי אפשר לגנות את ישראל בזירה הבינלאומית ובו-בזמן לסייע למשטר שמחמש את אויביה.
