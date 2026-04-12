ממשל מעודד שנאה

מיצג של שנאה בספרד: בובת ראש הממשלה נתניהו פוצצה והועלתה באש

אירוע מזעזע התרחש בעיירה הספרדית, כאשר בובה בדמותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הועלתה באש ופוצצה באופן אלים | המיצג, שכלל שימוש בכמות גדולה של חומרי נפץ, עורר תגובה דיפלומטית חריפה מצד ישראל שהפנתה אצבע מאשימה כלפי הממשל במדריד (חדשות בעולם)

תיעוד קשה מהעיירה הספרדית אל בורגו מציג מיצג שנאה שבמרכזו בובה בדמותו של ראש ממשלת ישראל, , הושמדה. על פי הדיווחים, הבובה לא רק נשרפה, אלא הוטמנו בתוכה כ-13.9 קילוגרמים של חומרי נפץ, אשר התפוצצו בעוצמה רבה.

האירוע התרחש במרחב הציבורי, כאשר תושבים מקומיים ותיירים רבים צופים בפיצוץ ובשריפת הדמות. בעקבות התיעוד, פרסם משרד החוץ הישראלי הודעה חריפה במיוחד המגנה את המעשה.

בירושלים לא הסתפקו בגינוי המעשה עצמו, אלא תקפו ישירות את ההנהגה הספרדית: משרד החוץ כינה את האירוע "שנאה אנטישמית" וקבע כי הוא "נובעת מהסתה שיטתית של ממשלתו של פדרו סנצ'ס". בכך, ישראל קושרת ישירות בין הרטוריקה של הממשל הנוכחי בספרד לבין גילויי האלימות והאנטישמיות ברחובות המדינה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

כשאין להם יכולות אמיתיים הם צריכים להשתמש בבובות מגוחך..😂
חיה
אוטו דה פה סטייל המאה- 21
דני
אתם תמשיכו לפוצץ בובות. ואנחנו נמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות!
מוישי
תמשיכו לפוצץ בובות
אנחנו נפוצץ דברים אחרים
ההיסטוריה חוזרת. נכדיהם של המנוולים שעמדו ושמחו לראות יהודים אומללים נשרפים, עכשיו שמחים עם בובה. חבורה מגעילה של אנטישמים דוחים.
יוסי

