מיצג של שנאה בספרד: בובת ראש הממשלה נתניהו פוצצה והועלתה באש

תיעוד קשה מהעיירה הספרדית אל בורגו מציג מיצג שנאה שבמרכזו בובה בדמותו של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, הושמדה. על פי הדיווחים, הבובה לא רק נשרפה, אלא הוטמנו בתוכה כ-13.9 קילוגרמים של חומרי נפץ, אשר התפוצצו בעוצמה רבה.

האירוע התרחש במרחב הציבורי, כאשר תושבים מקומיים ותיירים רבים צופים בפיצוץ ובשריפת הדמות. בעקבות התיעוד, פרסם משרד החוץ הישראלי הודעה חריפה במיוחד המגנה את המעשה.

בירושלים לא הסתפקו בגינוי המעשה עצמו, אלא תקפו ישירות את ההנהגה הספרדית: משרד החוץ כינה את האירוע "שנאה אנטישמית" וקבע כי הוא "נובעת מהסתה שיטתית של ממשלתו של פדרו סנצ'ס". בכך, ישראל קושרת ישירות בין הרטוריקה של הממשל הנוכחי בספרד לבין גילויי האלימות והאנטישמיות ברחובות המדינה.