כיכר השבת
"תודה לך, אדוני ראש הממשלה"

חבר טיל: ראש ממשלת ספרד מככב על ראשי הטילים האיראנים 

בעוד אירופה מנסה לשמור על איזון דיפלומטי, ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס זוכה לחיבוק חם ומפתיע דווקא מטהראן | המנהיג שהפך למבקר החריף ביותר של ישראל ביבשת, מוצא את עצמו כעת מככב כ"גיבור" על אמצעי הלחימה של משטר האייתולות בדרך ליעדם (חדשות בעולם)

4תגובות
הטיל ודיוקן ראש ממשלת ספרד| צילום: צילום: רשת החדשות האיראנית -Press TV
סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה לאחרונה תמונות חריגות של מדבקות שהודבקו על טילים איראניים המיועדים לשיגור. המדבקות מציגות את פניו של ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, לצד מסר של תודה מהמשטר בטהראן. על הטיל נכתב בפרסית ובאנגלית הציטוט הבא מפיו של סנצ'ס: "כמובן, המלחמה הזו היא לא רק בלתי חוקית, אלא גם לא אנושית. תודה לך, אדוני ראש הממשלה".

האיראנים "מאמצים" את סנצ'ס אל חיקם בשל מה שנראה כיישור קו עם המסרים של ציר הרשע. סנצ'ס הפך ליריב העוין ביותר של ישראל באירופה לאחר שנקט בשורה של צעדים דרסטיים: הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית, הטלת אמברגו נשק על ישראל וכינוי המלחמה בעזה כ"רצח עם". בנוסף, ממשלתו מנעה מארצות הברית להשתמש בבסיסים צבאיים משותפים על אדמת ספרד לצורך תקיפות נגד .

השימוש בדמותו של מנהיג אירופי על גבי טילים, שחלקם נושאים תחמושת אשכול ומכוונים לאזורי מגורים, הוא חלק ממערכת תעמולה ולוחמה פסיכולוגית רחבה של איראן. מטרת הפרסום היא להעניק "לגיטימציה" מערבית למסרי המשטר ולהראות כי גם בתוך האיחוד האירופי ישנם מנהיגים המסכימים עם עמדותיה של איראן נגד המלחמה.

בעוד שבערוצי התעמולה בטהראן חוגגים את ה"כבוד" שחולקים לסנצ'ס, בעולם המערבי רואים בכך עדות לכניסתו של ראש הממשלה הספרדי, מרצון או שלא מרצון, למועדון המפוקפק של ציר הרשע.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
מי עשה גירוש יהודים? לא ספרד? הולך בדרכם, הולך ישר ישר ישר עד הגהינם
מישהו
3
אמור לי מי חברך אומר לך לך מי אתה
יחיאל
2
או שהוא פחדן וחנפן או שהוא ממש נאיבי
איתי
1
על פי מידע פנימי מבן משפחה שגר באיראן ונמצא שם בצבא המשטר האירני מחבר אנשים לטיל וזורק אותם ולא מספרים לנו על זה יודע דבר
לא יכול להגיד מי אני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר