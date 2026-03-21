כיכר השבת
פגיעה ישירה של 450 קילו חומר נפץ | עשרות פצועים בזירת נפילה באזור החרדי ערד | תיעודים מהזירה

מגן דוד אדום הכריז על אירוע רב נפגעים בשל פגיעה ישירה של טיל איראני בעיר ערד | כוחות גדולים של חילוץ והצלה פועלים לחילוץ הנפגעים והעברתם לבתי החולים | מסוקי חיל האוויר הוקפצו לעיר בכדי לסייע בפינוי | הרס רב בזירת הנפילה • מתעדכן (אקטואלי)

28תגובות
זירת הנפילה בערד (צילום: לפי סעיף 27א)

אירוע רב נפגעים הוכרז הערב (מוצאי שבת) בעיר ערד בשל פגיעה ישירה של טיל איראני במבנה מגורים.

כוחות גדולים של כבאות והצלה עסוקים בשעות אלו בפינוי הנפגעים מהזירה ובניסיון לאתר ולחלץ לכודים מהבתים הבוערים.

מחקירה ראשונית של צה"ל עולה כי מדובר בפגיעה ישירה של 450 ק"ג חומר נפץ. בצה"ל הדגישו כי "ההגנה לא הרמטית, ועל כן יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף".

עוד הוסיפו בצה"ל כי: "בוצעו ניסיונות יירוט, חיל האוויר ופיקוד העורף מתחקרים את סיבות הנפילה".

זירת הנפילה בערד (צילום: איחוד הצלה)

מסוקים של חיל האוויר הוקפצו לעיר בכדי לסייע בפינוי הנפגעים, עד כה דווח על עשרות נפגעים בדרגות פציעה שונות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים. הנחתי את מנכ"לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה".

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "מדובר בפגיעה במרכז העיר בין בנייני מגורים. שלושה בניינים נפגעו ונגרם הרס רב מאוד במקום. כתוצאה מהפגיעה פרצה שריפה בקומה הרביעית באחד המבנים. לוחמי האש פועלים בזירה".

דודי רוזנוולד ואדם אלטורי חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בזירה קשה עם מעל 100 פצועים ונפגעי חרדה במצבים שונים - חלקם למרבה הצער אותרו ללא הכרה. כתוצאה מהפגיעה נגרם הרס רב ונזק למספר בנייני מגורים ולמספר רב של כלי רכב. צוותי חוסן של איחוד הצלה מעניקים סיוע למספר רב של נפגעי חרדה. ישנם עדיין נעדרים בתוך המבנים".

זירת הנפילה בערד (צילום: דוברות המשטרה)

חובש רפואת חירום במד״א יקיר טלקר סיפר: ״מדובר בזירה קשה מאוד. הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי מד״א, ראינו פצועים רבים, בדרגות פציעה שונות כתוצאה מפגיעת טיל. מיד התחלנו בהקמת נקודת ריכוז נפגעים, מיינו את הנפגעים לפי דרגות הפציעה השונות והענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים. במקום הרס רב והמולה, הצוותים מבצעים סריקות מקיפות ברגעים אלה ונמשיך לפעול כאן ככל שיידרש״.

זירת הנפילה, הערב (צילום: דוברות מד"א)

מ'איחוד הצלה' נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה מטפלים בגזרת ערד במעל 30 נפגעים במספר זירות חלקם ללא הכרה. צוותי החוסן של איחוד הצלה מעניקים בזירה סיוע לנפגעי חרדה".

חובשי הצלה מסניף ערד יוסי טאומן ושמחה ציטרנבוים דיווחו: "הגענו לזירת הרס קשה מאוד של מספר בניינים, עם עשרות לכודים ופצועים במצבי פציעה שונים, הענקנו טיפול רפואי ראשוני ופינינו עשרות נפגעים לבית החולים סורוקה, ואנו כעת שבים לזירה הקשה להמשיך בפינוי הנפגעים הרבים".

כוחות פיקוד העורף בזירה, הערב (צילום: דובר צה"ל)

בשעה 23:25 עדכן דובר מד"א: "חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים באמצעות עשרות אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ של מד"א ומסוקי מד"א וחיל האוויר לבתי החולים 64 נפגעים, בהם: 7 פצועים במצב קשה, 15 פצועים במצב בינוני ו-42 פצועים במצב קל. צוותי מד"א ממשיכים לבצע סריקות אחרי פצועים נוספים".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

24
דם אזרחים לא יכול להפוך לשגרה. מדינת ישראל חייבת הרתעה ברורה, חזקה וחד־משמעית אין מקום לטרור על אוכלוסייה אזרחית. תמיכה מלאה בכוחות הביטחון ובתגובה נחושה שתשיב ביטחון.
אריאל
23
הלב עם הפצועים והמשפחות. עם ישראל חזק אבל אסור להתרגל למציאות כזו.
עילאי
22
ערד היום זה כאב של כל מדינה שלמה
נחמן
21
ערד היום מזכירה שוב העורף הישראלי לא יכול להיות מטרה. הלב עם הפצועים וכוחות ההצלה 💔 אבל ברור לכולנו חייבים חיזוק מיידי של ההרתעה וההגנה, בלי דחיות ובלי פשרות.
אמיר
20
פגיעה באזרחים היא קו אדום מוחלט מדינת ישראל חייבת להשיב בכוח, בדיוק, ובהרתעה שלא משתמעת לשתי פנים. מי שמכוון לעורף ישראלי צריך לדעת שהתגובה חייבת להיות מערכתית, עמוקה, ומשנה מציאות.
סלומון
כל היציאה למערכה מול איראן היא מסיבה זו - למנוע פגיעה אנושה באזרחי ישראל, הרי זה מה שהאיראנים תכננו - להשמיד את מדינת ישראל, כלומר הרג רב מאוד של אזרחים. לכן עם כל הכאב והקושי, בס״ד עצומה הפגיעה באזרחים היא מזערית ביחס למה שהיה יכול להיות חלילה אם ישראל לא היתה יוצאת למתקפת מנע, ולא הייתה ערוכה לייר
עש
19
הגיע רגע ההכרעה יש למוטט עד היסוד את שלטון הטרור לנטרל לצמיתות את הנהגתו ולפרק כל מנגנון תשתית ויכולת שמאיימים על מדינת ישראל לא תגובה, הכרעה. לא הרתעה, קריסה מוחלטת. עד שאין פיקוד אין שליטה ואין יכולת לשוב ולאיים
טל
18
לא לשאול את האמריקאים לגמור להם את הנפט גז מים, עד שהם יתחננו להפסקת אש
יעקב
17
שלטון טרור הוא סרטן אזורי הטיפול אינו דחייה ואינו משא־ומתן אלא ניתוח עמוק כואב ובלתי הפיך רק פירוק מוחלט של המערכת סילוק הנהגת האלימות ושלילת כל יכולת עתידית יביאו שקט
משה
16
ארדוף אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
אלי
15
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע ריבונו של עולם רחם על עם ישראל בשעה קשה זו שלח רפואה שלמה לפצועים בערד שמירה לחיילי צה"ל והצלה מיד אויבי ישראל נקרא פרקי תהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב לעורר רחמי שמים גדולים וישועה מהירה
דוד

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר