הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

במערכת הביטחון הישראלית עוקבים בימים אלו אחרע המגעים בין ארצות הברית לאיראן, כאשר ההבנה בירושלים היא שהסכם עקרונות צפוי להשפיע באופן ישיר ומיידי על הלחימה בזירה הצפונית. על פי הדיווח בחדשות 12, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתעקש על הוצאת האורניום המועשר מאיראן כתנאי סף להסכם.

בשיחתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הבהיר טראמפ עמדה חד משמעית: ללא הוצאת האורניום - לא יהיה הסכם. הדרישה האמריקנית מתמקדת בהוצאת החומר המועשר לרמה של 60 אחוז, וכן את החומר המוגדר כ-20 אחוז. על פי המידע שהגיע לירושלים, האמריקנים מגלים אופטימיות באשר לאפשרות להגיע להסכם עקרונות כבר בימים הקרובים, אך מובהר כי מדובר בהסכם ראשוני שיניח את הבסיס להמשך המשא ומתן. במערכת הביטחון מוטרדים מכך שהמהלך הדיפלומטי עלול להוביל בסופו של דבר להסכם שיצמצם את חופש הפעולה של צה"ל בלבנון. "האמריקנים למעשה חיברו בין הזירות - איראן וחיזבאללה - וסנדלו אותנו", אמר בכיר במערכת הביטחון לחדשות 12. "אנחנו לוקחים בחשבון שבהסכם כזה יש סעיף שיכול לעצור אותנו מלפעול בלבנון". בצה"ל, כך על פי הדיווח חוששים כי הקשירה בין הזירות תפגע ביכולת של הצבא לממש את יעדיו האסטרטגיים ולהבטיח את הביטחון בגבול הצפון לאורך זמן. על רקע חששות אלה, בצבא דוחפים לצאת כבר כעת לשורה של מהלכים התקפיים משמעותיים בלבנון, במטרה להביא את חיזבאללה למקום אחר, למקסם את עמדתה של ישראל ולהגיע להסכם טוב יותר מול הממשלה בביירות.

כור גרעיני באיראן ( צילום: shutterstock )

פתיחות איראנית לדרישה המרכזית

באיראן כך על פי הדיווח, ישנה הבנה לדרישה המרכזית של וושינגטון להוצאת מאגר האורניום המועשר לרמה של 60 אחוז למדינה שלישית, אך עדיין אין הסכמות לגבי זהות המדינה שתאחסן את החומר.

במערכת הביטחון מדגישים כי כל הזירות קשורות באיראן, ורק כשישראל תיחשף לפרטיו המלאים של ההסכם ניתן יהיה לדעת לאילו הבנות ניתן להגיע עם ממשלת לבנון ומה יהיה המנדט שיינתן לצה"ל לפעול.

בישראל מודאגים בעיקר מסוגיית הטילים הבליסטיים ומנסים לקדם מגבלות בתחום הזה, אך בכירים במערכת הביטחון מודים שקשה מאוד לפקח על התחייבויות כאלה בפועל. במקביל, סימן השאלה המרכזי נוגע לעמדתם של המנהיג העליון ומשמרות המהפכה - יש מי שמעריכים כי גורמים באיראן ינסו לסכל את ההסכם, ולכן בישראל ממשיכים להיערך לכל תרחיש, כולל אפשרות שהמגעים יקרסו והלחימה תחודש.

צוחקים כל הדרך אל הבנק. יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן ( צילום: רשתות ערביות )

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציב אולטימטום לאיראן בימים האחרונים, כאשר הוא הבהיר כי יש למשטר בטהראן זמן מוגבל להחליט אם לקבל את ההסכם או לחזור לקרב. במקביל, המצור הימי האמריקאי על איראן ממשיך לחנוק את כלכלת המדינה, כאשר יצוא הנפט כמעט נעצר לחלוטין.