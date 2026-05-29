כיכר השבת
הבטיחו לא לעצור? אז הבטיחו

שעות לפני שבת: אברך חסיד בעלזא עוכב בתחנת המשטרה בקריית גת ושוחרר לאחר לחץ פוליטי 

אברך עריק עוכב בשעות האחרונות בתחנת המשטרה בקריית גת | ארגוני הסיוע קוראים בקווים שלהם למפגינים להגיע למקום לפני שיוסגר למשטרה הצבאי | העסקנים שפועלים לשחרור העריק מוסרים כי ההסגרה קרתה לאחר שהיה עד לקטטה בעיר, השוטרים ביקשו ממנו ת״ז כדי שימסור עדות, אבל הסגירו אותו למשטרה הצבאית | לאחר פעילות פוליטית של נציג החסידות, האברך שוחרר  (בארץ)

30תגובות
מעצר. ארכיון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שעות לפני כניסת השבת נעצר בקרית גת אברך חסיד בעלזא, בטענה לעריקות. המעצר בוצע על ידי המשטרה, והאברך מוחזק בשלב זה בתחנת המשטרה בשדרות לכיש בעיר. ארגוני הסיוע קוראים להמונים להגיע למקום.

על פי עדי ראייה, המעצר התרחש לאחר שהאברך ביקש לסייע לשוטרים במהלך התגודדות שהתפתחה במקום. בהמשך, כך לפי הדיווח, ביקשה המשטרה להעבירו לידי המשטרה הצבאית.

בעקבות המעצר, מערכת "צבע שחור", המפעילה מערך הזעקה להפגנות במקרים של מעצרי בני ישיבות ואברכים, קראה לציבור לצאת ולהפגין במקום, במטרה למנוע את הסגרתו למשטרה הצבאית.

עם זאת, בפעילות פוליטית ולחץ כבד שהופעל מצד נציגי חסידות בעלזא ובראשם סגן השר ישראל אייכלר, האברך שוחרר לביתו כשעה וחצי לאחר שנעצר

הרב רמי ברכיהו בראיון בלעדי ב'אולפן כיכר' | צפו
הרב רמי ברכיהו בראיון בלעדי ב'אולפן כיכר' | צפו| צילום: צילום: כיכר השבת

רק אמש, בשיא הדרמה והמתיחות סביב סוגיית מעצרי בחורי הישיבות, הגיע רב המשטרה, נצ"מ הרב רמי ברכיהו, לראיון מיוחד ובלעדי באולפן 'כיכר השבת' עם יוסי סרגובסקי כדי לספק צפירת הרגעה ברורה: המשטרה אינה נגד הציבור החרדי. לדבריו, מבוצעת עבודה משפטית דחופה כדי להבטיח שאף בחור לא יחשוש לבקש עזרה.

במהלך הריאיון אמר הרב ברכיהו כי "מפכ"ל המשטרה הנחה את ראש חטיבת החקירות ואת היועץ המשפטי של המשטרה לבחון את ההיבטים המשפטיים של הדבר הזה. המטרה היא שנוכל לתת שירותי משטרה מבלי שבחור חרדי בן 18 ירגיש מאוים או יחשוש מלגשת לתחנה לבקש מענה משטרתי".

רב המשטרה הסביר לאורך הריאיון את התנהלות הדברים מהצד המשטרתי, וביקש להעביר מסר ישיר ומחזק לכל בחור ישיבה שנמצא כעת במצוקה או בלבול: "המשטרה היא בשבילו, אנחנו פה בשבילו. זה שנקלענו לסיטואציה מורכבת בגלל שהמשטרה היא גוף אוכף חוק, זה עדיין לא אומר שאם יש לבחור מצוקה אמיתית הוא לא יכול לפנות אלינו".

כאמור, היום הוכח מעל לכל ספק כי המשטרה אינה מעניקה הגנה לאזרחים המבקשים להתלונן או למסור עדות במשטרה, וכי כל חרדי צעיר הנחשב כעריק הוא מטרה בעיניה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (87%)

לא (13%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

27
העיקר אמרו שלא יחששו לבוא להתלונן במשטרה. פשוט גורמים לציבור שלם לטפל בדברים פליליים בדרכים פרטיות או לא לטפל בכלל..
אזרח מודאג
26
לא להביא לשום ריאיון ולא כלום, בושה
להחרים את המשטרה
25
מלהכנס לקטטות כי מה שקורה שבאה המשטרה וההמשך ..... כלא צבאי וכו חבל!!!!!
להימנע
24
בו ניראה מה יעשו בעלז ??
שסניק לשעבר
תלוי איזה סגן של סגן שר יציעו להם
אלינדב
יש להם סגן שר לא? שהסתדרו לבד.
שהסתדרו לבד!
בעלז התגייסו 500 בחורים?????
חסיד
23
שדרות לכיש 2 קריית גת
כתובת מדויקת
22
אין אמון במשטרה הזאת כבר.
נקודה
21
בס"ד חא להפריד בקטטה ולא לסייע למשטרע. אין בציונים אמון
הצדיק ממדינת סדום
20
מלחמת עולם נגד עולם התורה וכל נציגי היהדות החרדית לא פועלים יחדיו בכול הכוח לעצור את הקטסטרופה. מי צריך מפלגות חרדיות, שבעת הזאת , הלכה למעשה, חוץ מדיבורים ,לא עושות דבר.
חיים
19
מה שם העצור לתפילה שישוחרר עוד לפני שבת
מתפלל
18
מה היו עושים לחילוני
יאללה למה מתבכנים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר