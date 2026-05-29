ארכיון

שעות לפני כניסת השבת נעצר בקרית גת אברך חסיד בעלזא, בטענה לעריקות. המעצר בוצע על ידי המשטרה, והאברך מוחזק בשלב זה בתחנת המשטרה בשדרות לכיש בעיר. ארגוני הסיוע קוראים להמונים להגיע למקום.

על פי עדי ראייה, המעצר התרחש לאחר שהאברך ביקש לסייע לשוטרים במהלך התגודדות שהתפתחה במקום. בהמשך, כך לפי הדיווח, ביקשה המשטרה להעבירו לידי המשטרה הצבאית. בעקבות המעצר, מערכת "צבע שחור", המפעילה מערך הזעקה להפגנות במקרים של מעצרי בני ישיבות ואברכים, קראה לציבור לצאת ולהפגין במקום, במטרה למנוע את הסגרתו למשטרה הצבאית. עם זאת, בפעילות פוליטית ולחץ כבד שהופעל מצד נציגי חסידות בעלזא ובראשם סגן השר ישראל אייכלר, האברך שוחרר לביתו כשעה וחצי לאחר שנעצר

רק אמש, בשיא הדרמה והמתיחות סביב סוגיית מעצרי בחורי הישיבות, הגיע רב המשטרה, נצ"מ הרב רמי ברכיהו, לראיון מיוחד ובלעדי באולפן 'כיכר השבת' עם יוסי סרגובסקי כדי לספק צפירת הרגעה ברורה: המשטרה אינה נגד הציבור החרדי. לדבריו, מבוצעת עבודה משפטית דחופה כדי להבטיח שאף בחור לא יחשוש לבקש עזרה.

במהלך הריאיון אמר הרב ברכיהו כי "מפכ"ל המשטרה הנחה את ראש חטיבת החקירות ואת היועץ המשפטי של המשטרה לבחון את ההיבטים המשפטיים של הדבר הזה. המטרה היא שנוכל לתת שירותי משטרה מבלי שבחור חרדי בן 18 ירגיש מאוים או יחשוש מלגשת לתחנה לבקש מענה משטרתי".

רב המשטרה הסביר לאורך הריאיון את התנהלות הדברים מהצד המשטרתי, וביקש להעביר מסר ישיר ומחזק לכל בחור ישיבה שנמצא כעת במצוקה או בלבול: "המשטרה היא בשבילו, אנחנו פה בשבילו. זה שנקלענו לסיטואציה מורכבת בגלל שהמשטרה היא גוף אוכף חוק, זה עדיין לא אומר שאם יש לבחור מצוקה אמיתית הוא לא יכול לפנות אלינו".

כאמור, היום הוכח מעל לכל ספק כי המשטרה אינה מעניקה הגנה לאזרחים המבקשים להתלונן או למסור עדות במשטרה, וכי כל חרדי צעיר הנחשב כעריק הוא מטרה בעיניה.