עלתה לרכב ונעלמה

החטיפה שמסעירה את צרפת: לאן נעלמה ליאנה בת ה-11? | זה החשוד המרכזי

צרפת סוערת בימים האחרונים בעקבות היעלמותה של ילדה בת 11 שלא נראתה מאז יום שישי בשעות אחר הצהריים | בפעם האחרונה היא נראתה ברכבו של אבי חברתה, ששרוי כעת במעצר עד תום ההליכים (בעולם)

צרפת סוערת בעקבות היעלמותה של ליאנה בת ה-11, אשר נעלמה לפני ארבעה ימים ומאז לא נודעו עקבותיה.

הילדה נראתה לאחרונה ביום שישי, 29 במאי, בשעה 15:05 בפלורנס שבמחוז ז'ר, כאשר שהתה בתוך רכב שבו נהג ז'רום ב', שהפך לחשוד המרכזי בחטיפתה.

​הנהג החשוד הוא גבר בן 41 המוכר היטב לילדה ולהוריה, מתוקף היותו אביה של אחת מחברותיה לספסל הלימודים.

אמה של הילדה, שארלי ראמו, הסבירה כי המשפחה ניתקה עמו קשר בעבר בעקבות המלצה של עורך דינם, אך העריכה כי בתה הסכימה לעלות לרכב מאחר שחשבה שיסיע אותה לביתה.

​החשוד עבד בעבר כאיש תחזוקה במוסדות חינוך שונים במחוז במשך כארבע שנים, עד שפוטר מתפקידו בשל הליך משמעתי על התנהגות לא הולמת. למרות פיטוריו בעבר, לאיש אין רישום פלילי קודם והוא לא היה מוכר לרשויות האכיפה עד לאירוע הנוכחי.

​לאחר שנעצר ביום שבת, טען החשוד כי הילדה אכן עלתה לרכבו אך הוא הוריד אותה לבקשתה סמוך לבריכת שחייה, אולם החוקרים דחו את גרסתו.

החשוד הואשם רשמית בחטיפה ובכליאת קטינה מתחת לגיל 15 ושומר על שתיקה בחקירתו, בעוד צוותי צוללנים סורקים נהר באזור בחיפוש אחר ממצאים.

הסיפור הכואב ממשיך לתפוס את הכותרות הראשיות בצרפת מאז יום חמישי האחרון, כאשר ההורים מתחננים בפני כל מי שיש לו קצה חוט שיצור קשר עם המשטרה.

