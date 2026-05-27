ב.מ.וו מטלטלת את עולם האופנועים עם קונספט עתידני מרהיב

ה-Vision K18 ( צילום: BMW )

עבור רוב האנשים, קטגוריית אופנועי ה-Bagger – אותם אופנועים ארוכים, נמוכים ובעלי מזוודות קשיחות מאחור – מייצגת שמרנות אמריקאית מסורתית. זו קטגוריה שבה הקידמה נמדדת לעיתים קרובות במידת הנאמנות לעבר. אבל כאשר חטיבת האופנועים של ב.מ.וו- BMW Motorrad - מחליטה להעניק פרשנות משלה לז'אנר, הכללים משתנים לחלוטין.

במסגרת תחרות האלגנטיות השנתית והיוקרתית 'וילה ד'אסטה' (Concorso d'Eleganza Villa d'Este), הנערכת על גדות אגם קומו הציורי שבאיטליה, חשפה החברה את ה-Vision K18 Concept. מדובר ביצירה מוטורית קיצונית שמצליחה לשלב בין הנדסה גרמנית קרה ומדויקת לבין עיצוב חללי, עתידני וכמעט מאיים.

ה-Vision K18 ( צילום: BMW )

אופנוע שרירים בוואריי: 6 צילינדרים בשורה אחת כאוס בטקסס: הלקוח המפתיע שקפץ לסוכנות הרכב הטריף את השוטרים דני שפיץ | 08:31 הגשר נשבר מתחת לגלגלי הרכב: רגע דרמטי נקלט במצלמה | צפו אריה רוזן | 26.05.26 הלב הפועם של ה-Vision K18 נלקח הישר מהפלטפורמה המוכרת של החברה, ה-K1600. מדובר במנוע ששת הצילינדרים בטור הייחודי של ב.מ.וו, בנפח של 1,649 סמ"ק. אף על פי שהחברה לא פרסמה נתונים רשמיים עבור דגם התצוגה הנוכחי, המנוע הזה יודע להפיק בגרסאותיו הסדרתיות כ-160 כוחות סוס ב-6,750 סל"ד, ונתון מומנט מפלצתי של 18.3 קג"מ ב-5,250 סל"ד. אולם, ב-K18 המנוע הוא רק תחילת הסיפור. המהנדסים בנו עבורו סעפת יניקה ייחודית ביחס של 6 ל-1, המתנקזת אל שישה צינורות פליטה דרמטיים. אלו נמתחים לאחור ועוטפים בצורה ארכיטקטונית ומרהיבה את הצמיג האחורי הרחב. בחלקו הקדמי של האופנוע הותקנו שישה פנסי LED אגרסיביים, שלדברי ב.מ.וו מצוידים במערכת קירור ייעודית ומורכבת – רמז לעוצמת התאורה והטכנולוגיה החבויה בהם.

ה-Vision K18 ( צילום: BMW )

פיסול באלומיניום וקרבון

החזות הנמוכה והקרבית של הקונספט, שנראית כאילו היא מגרדת את האספלט, מתאפשרת הודות למערכת בולמים הידראולית מתקדמת, המנמיכה את כלי הרכב לחלוטין בעת חנייה. מעטפת הגוף כולה היא מלאכת מחשבת של פיסול מוטורי, ועשויה משילוב של אלומיניום מוברש עבודת יד וסיבי פחמן (קרבון) קלילים וחזקים.

ב.מ.וו בחרה לשמור את הנתונים הטכניים היבשים לעצמה: אין הצהרה רשמית על משקלו של הכלי (הערכות בתעשייה מדברות על מעל ל-300 קילוגרמים), ולא נמסרו פרטים על חבילת האלקטרוניקה. עם זאת, בהתחשב בהיסטוריה של החברה, ברור כי מתחת למעטפת האלומיניום חבויה חזית הטכנולוגיה הדו-גלגלית של היצרנית.

ה-Vision K18 ( צילום: BMW )

ה-Vision K18 ( צילום: BMW )

הצהרת כוונות, לא פס ייצור

עבור מי שכבר ממהר לפתוח את פנקס הצ'קים, מומלץ לצנן את ההתלהבות. ה-Vision K18 מוגדר כדגם קונספט חד-פעמי (One-off) שנועד להפגין שרירים עיצוביים וטכנולוגיים, והוא אינו צפוי להגיע לפס הייצור בצורתו הנוכחית.