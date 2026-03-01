אפל נערכת להשקה מרתונית: חמישה מוצרים חדשים בשלושה ימים

אפל מתכננת מהלך יוצא דופן בשבוע הבא - רצף של שלושה ימי הכרזות שיחל ביום שני, 2 במרץ, ויימשך עד יום רביעי, 4 במרץ. על פי דיווחו של מארק גורמן מבלומברג, החברה תחשוף לפחות חמישה מוצרים חדשים, ותחלק את ההכרזות לפוסטים, סרטוני וידאו והודעות לעיתונות - במקום אירוע מרכזי אחד כמקובל בשנים האחרונות. האירועים יסתיימו באירועי "Apple Experience" במרכזי מדיה בניו יורק, לונדון ושנגחאי, שבהם יוכלו עיתונאים להתנסות במוצרים.

הכוכב הראשי: מק-בוק מוזל עם שבב מסוג חדש

במוקד תשומת הלב צפוי לעמוד מקבוק חדש במחיר נגיש במיוחד - הראשון שיצויד בשבב מסדרת A של האייפון, כנראה A18 Pro, ולא בשבבי ה-M המוכרים. הדגם צפוי לכלול מסך שגודלו מעט מתחת ל-13 אינץ' וגוף אלומיניום מעוצב שתוכנן בתהליך ייצור חדש ומהיר יותר. מחירו יעמוד, לפי ההערכות, בין 599 ל-799 דולר – נמוך משמעותית מהדגם הנמכר ביותר כיום.

כמו בעבר הרחוק בעידן ה-iBook, גם כאן משלבת אפל צבעוניות מחודשת: החברה בוחנת גרסאות בצבעים צהוב בהיר, ירוק, כחול, ורוד, כסף ואפור כהה. ההזמנה הרשמית לאירוע, שבה שולטים גווני צהוב וירוק, עשויה לרמוז על צבעי המכשיר העתידי.

שלל הכרזות נוספות: אייפונים, מקבוקים ואייפדים

בנוסף למקבוק הזול, צפויות הכרזות על מגוון מוצרים מעודכנים. דגם iPhone 17e, שיחליף את iPhone 16e, יגיע עם שבב A19 חדש, טעינה אלחוטית MagSafe, מודם C1X ומערכת תקשורת N1 שפותחו באפל עצמה - ישמר את עיצוב ה-Dynamic Island ואת תג המחיר של 599 דולר.

בקו מחשבי המק, מתוכננים דגמי מקבוק פרו חדשים עם שבבי M5 Pro ו-M5 Max, יחד עם מקבוק אייר מרענן שיקבל את שבב ה-M5. גם האייפד מתעדכן: דגם ה-Air יעבור לשבב M4, בעוד שהאייפד הבסיסי יקבל את שבב A18 - מהלך שיאפשר לראשונה תמיכה בטכנולוגיית Apple Intelligence במכשיר הזול ביותר של החברה.

סימנים להשקה דרך חוסרים במלאי ותחזית להשקה

סימנים נוספים להשקות הקרבות מגיעים מהחנויות עצמן. לפי גורמן, מלאי הדגמים הקיימים - iPhone 16e, iPad Air עם שבב M3, וכן מקבוק אייר ופרו מדור M4 - נמצא בירידה חדה. לעומת זאת, דגמי Mac Studio ותצוגת Studio Display ככל הנראה יושקו במועד מאוחר יותר השנה. ההערכות הן כי ההזמנות המוקדמות למוצרים החדשים ייפתחו כבר ביום שישי, 6 במרץ, והמכירה הרשמית תחל בשבוע שלאחר מכן.