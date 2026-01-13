אפל משלבת Gemini: מהפכה או ויתור על עצמאות?

אפל הודיעה השבוע כי חתמה על הסכם רב־שנתי עם גוגל, שבמסגרתו יעשה שימוש במודלי הבינה המלאכותית Gemini כדי להפעיל את גרסתה המעודכנת של סירי ואת חלק מיכולות ה‑AI החדשות שתשיק החברה במהלך השנה הקרובה. בהצהרה משותפת מסרו שתי החברות כי לאחר בחינה מקיפה קבעה אפל שטכנולוגיית הבינה המלאכותית של גוגל מספקת את הבסיס החזק ביותר לדגמי הבסיס של אפל, וכי היא מצפה ל"חוויות חדשות וחדשניות" עבור משתמשי האייפון, האייפד והמק.

ההסכם החדש מגיע לאחר תקופה ארוכה שבה הואשמה אפל כי נותרה מאחור בגל ה‑AI שנפתח עם השקת ChatGPT והמודלים הגנרטיביים המתחרים. בזמן שמתחרות כמו מיקרוסופט, מטא ואמזון השקיעו מיליארדים בהאצת פיתוחי בינה מלאכותית, אפל שמרה על פרופיל נמוך יחסית והסתפקה בשדרוגים מדורגים של סירי ותכונות "אינטליגנציה" פחות מורגשות למשתמש הקצה. כעת מנסה החברה לצמצם פערים באמצעות חיבור לאחת מפלטפורמות ה‑AI המתקדמות ביותר בשוק.

על פי דיווחים קודמים, אפל בחנה בשנה האחרונה מודלים של כמה שחקניות מרכזיות - בהן OpenAI ואנתרופיק - לפני שהגיעה למסקנה שמערך המודלים של גוגל מציע את השילוב הטוב ביותר בין ביצועים, סקייל ויכולת הטמעה תחת הארכיטקטורה שלה עצמה. פרטי העלות המדויקים לא פורסמו, אך פרסומים קודמים העריכו כי מדובר בעסקה בהיקף של כ‑1 מיליארד דולר בשנה, המשקפת הן את מרכזיות ה‑AI באסטרטגיית המוצרים העתידית של אפל והן את ערכה האסטרטגי של Gemini עבור גוגל.

ליבת השינוי עבור המשתמשים צפויה להיות גרסה מחודשת של סירי, שתציע הבנה הקשרית עמוקה יותר, מודעות למסך ולפעולות המתבצעות בו, ויכולת לבצע משימות מורכבות רב־שלביות בין אפליקציות שונות. השדרוג אמור להפוך את סירי מכלי המוגבל לפקודות קצרות יחסית לעוזרת אישית המסוגלת לתכנן, לסכם ולהרכיב פעולות ארוכות - למשל תכנון נסיעה, ניהול אינבוקס או ארגון מסמכים - תוך שימוש במודלי Gemini בענן לצד מודלים מקומיים של אפל.

אחד המוקדים הרגישים ביותר מבחינת אפל במסגרת ההסכם הוא נושא הפרטיות, שמלווה את החברה כערך מיתוגי מרכזי כבר יותר מעשור. לפי ההצהרות, מודלי Gemini ישולבו בתוך תשתית ה‑Private Cloud Compute של אפל, כך שנתוני המשתמשים יעובדו על גבי שרתים שבשליטת החברה ולא יועברו לגוגל לצורכי אימון מודלים או בניית פרופילים מסחריים. בכך מנסה אפל לשמר את תדמיתה כחברה ששמה את הפרטיות לפני שיקולי פרסום ונתונים, גם כשהיא נעזרת בטכנולוגיה של שותפה חיצונית.

עבור גוגל, מדובר בניצחון אסטרטגי משמעותי במאבק על הבכורה בעולמות הבינה המלאכותית הצרכנית. שילוב Gemini במכשירי אפל צפוי להגדיל מאוד את תפוצת המודל ולהפוך אותו לשחקן דומיננטי עוד יותר בשוק, לצד השימושים הקיימים במוצרי גוגל עצמם. ההודעה גם הגיעה ברקע עליות חדות במניית אלפבית ובחיזוק מעמדה של החברה כאחת משלוש ענקיות הטכנולוגיה הגדולות בעולם מבחינת שווי שוק.

עם זאת, העסקה גם מחדדת את השינוי בגישת אפל, שמעסק שנים ארוכות על בנייה אנכית של חומרה ותוכנה מסתמכת כעת על שותפה חיצונית בליבת חוויית המשתמש - הבינה המלאכותית. למרות זאת, בחברה מדגישים כי בכוונתם להמשיך לפתח מודלי ענק עצמאיים, במטרה להגיע בעתיד למערכת עצמאית שתוכל, לפחות תאורטית, להחליף את Gemini במוצרים הבאים. בינתיים, החיבור לגוגל נתפס כמהלך טקטי שנועד לסגור פערים בזמן קצר ולהשיב את סירי לקדמת הבמה של מהפכת ה‑AI.