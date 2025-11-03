שנת 2026 של אפל: השקת אייפון מתקפל, בית חכם מתקדם ומחשבי-על

אחרי שנים של שמועות ורסיסי מידע, אפל מכריזה על התוכנית השאפתנית ביותר שלה בעשור: ב-2026 צפויה החברה להשיק לפחות 15 מוצרים, עם דגש מהותי על חדשנות חומרה, פלטפורמות בינה מלאכותית ואקוסיסטם שירותים חדש לבית החכם.

ברבעון הראשון של השנה תיפתח אפל בסדרת השקות משמעותית: דגם אייפון 17e נגיש, אייפד דור 12 עם שבב A18, ואייפד אייר עם מעבד M4. עולם המק יקבל ריענון מקיף עם דגמי מקבוק אייר המשתדרגים ל-M5, מקבוק פרו עם מעבדי M5 Pro ו-M5 Max, וצגי חוץ חדשים לראשונה מאז 2022.

מרץ ואפריל יוקדשו לפריצת הדרך של אפל בתחום הבית החכם: הצגת מסך/רמקול חכם בגודל של כ-7 אינץ' בצורת ריבוע, אפשרות להצבה גם על קיר וגם על מעמד שולחני, ומחיר שהוערך בכ-350 דולר. החידוש לא נעצר במוצר עצמו - העוזרת הקולית סירי תזכה למתיחת פנים עמוקה, תשלוף מידע מהאינטרנט בזמן אמת ותשלב שליטה אינטואיטיבית ואוטומציה מתקדמת באפליקציות חכמות.

שיא הדרמה צפוי בסתיו, עת תוכרז סדרת iPhone 18 Pro שתכלול, לראשונה, מודם מתוצרת אפל (C1) במקום Qualcomm ותשיק את האייפון המתקפל הראשון של החברה - בעל מסך פנימי של כ-7.8 אינץ' ועיצוב בסגנון "ספר" עם תג מחיר שמתחיל בכ-2,000 דולר. בד בבד תיחשף סדרה מתקדמת של מוצרי אבטחת בית חכם, מצלמות חכמות וכן מחשבי Mac Mini ו-Mac Studio עם מעבדי M5.

לקראת סוף השנה, ייתכן שנראה השקה של דגמי מקבוק פרו חדשים ודקים עוד יותר, עם מסכי OLED, מסך מגע ומעבדי M6 Pro ו-M6 Max. במקביל, החברה צפויה להציג לראווה - ואף אם בשלב אבטיפוס - את משקפי המציאות הרבודה הראשונים, ולשכלל את דגמי ה-iPad mini לתצוגת OLED מתקדמת.

אסטרטגיית 2026 של אפל מסמלת קפיצה טכנולוגית שלא נראתה מאז השקת האייפון הראשון, כשהתחרות בענף גוברת, צרכנים ממתינים לחדשנות פורצת דרך, והחברה ניצבת בפני משברים רגולטוריים ודרישות לשקיפות והגינות מצד ממשלות בעולם. האם התוכנית האדירה הזו תבנה מחדש את ההובלה של אפל בשוק או תאתגר את גבולות המותג? הזמן יספר.