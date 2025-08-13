אפל סוגרת פערים: תרגום בזמן אמת יגיע גם לאיירפודס

אפל מתקרבת להשקת פיצ’ר חדש ומסקרן עבור איירפודס - תרגום סימולטני בזמן אמת, ישירות לאוזניות. קבצים שהתגלו בגרסת המפתחים של iOS 26 ביטא 6 מצביעים על כך שהחברה בוחנת שילוב של הפיצ’ר באוזניות האלחוטיות הפופולריות שלה, בדומה לפתרונות הקיימים כבר מספר שנים אצל המתחרות, סמסונג וגוגל.

על פי המידע שנחשף, הפיצ’ר עשוי לפעול באמצעות מחווה פשוטה: לחיצה על שני ה'גבעולים' (stems) של האיירפודס בו־זמנית תפעיל את מצב התרגום. המערכת תישען על האייפון לצורך עיבוד השפה - בעוד האוזניות ישמשו לשמע. כך, למשל, אם דובר אנגלית מאזין לדובר ספרדית, האייפון יתרגם את הדיבור לאנגלית ויעביר את התרגום היישר לאוזניים, ובמקביל ישמיע את התרגום לספרדית דרך רמקול האייפון עבור הצד השני.

אפל מתכוונת לבצע את כל עיבוד השפה באופן מקומי במכשיר, ללא שליחת נתונים לשרתי ענן – מה שמבטיח פרטיות מלאה בשיחות אישיות. נכון לעכשיו, מערכות התרגום של אפל תומכות בשפות כמו אנגלית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית וספרדית.

המהלך נועד לצמצם את הפער מול המתחרות: סמסונג מציעה ב-Galaxy Buds 3 Pro את פיצ’ר "Interpreter" כחלק מ־Galaxy AI, ואילו גוגל שילבה את התרגום החי כבר ב־Pixel Buds בשנת 2017.

לפי הדיווחים, הפיצ’ר ידרוש תמיכה ב־Apple Intelligence, מה שיגביל אותו לאייפון 15 פרו ומעלה, ובהמשך ייתכן שיהיה בלעדי לדור האייפון 17 – על מנת להבטיח חוויית שימוש חלקה וחסרת השהיות. עדיין לא ברור אם הפיצ’ר יושק כבר עם iOS 26 בסתיו הקרוב, או שיופיע באחד העדכונים הבאים.