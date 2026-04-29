מכה בכיס: מחיר הדלק שוב עולה ומתבצר מעל 8 שקלים לליטר

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (חמישי) כי בחצות הלילה שבין חמישי לשישי יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק ברחבי הארץ.

על פי ההודעה, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי לא יעלה על 8.07 שקלים לליטר - עלייה של 2 אגורות בלבד לעומת העדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר, ללא שינוי מהעדכון הקודם.

העדכון מגיע על רקע תנודות במחירי הנפט העולמיים בחודשים האחרונים, כאשר המשבר הגיאופוליטי במפרץ והעלייה החדה במחירי הנפט דחפו נהגים ברחבי העולם לשקול מעבר לרכבים חשמליים.

כזכור, בחודשים האחרונים נרשמה עלייה משמעותית במחירי הדלק בישראל, כאשר מחיר הבנזין זינק בכ-1.03 ש"ח לליטר במהלך החודש האחרון בלבד. העלייה הדרמטית נבעה מהתייקרות של כ-49% במחיר הבנזין הבינלאומי, בעקבות המלחמה המתמשכת באיראן והשיבושים בתנועת הנפט דרך מצר הורמוז.