כיכר השבת
התייקרות נוספת במשק

מכה בכיס: מחיר הדלק שוב עולה ומתבצר מעל 8 שקלים לליטר

מינהל הדלק והגז מודיע על עדכון מחירי מוצרי הדלק בתחנות • בנזין 95 אוקטן יעלה ל-8.07 ש"ח לליטר בשירות עצמי | העדכון ייכנס לתוקף בחצות (כלכלה בארץ)

1תגובות
תחנת דלק (צילום: Photo by Jamal Awad/Flash90)

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (חמישי) כי בחצות הלילה שבין חמישי לשישי יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק ברחבי הארץ.

על פי ההודעה, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי לא יעלה על 8.07 שקלים לליטר - עלייה של 2 אגורות בלבד לעומת העדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר, ללא שינוי מהעדכון הקודם.

העדכון מגיע על רקע תנודות במחירי הנפט העולמיים בחודשים האחרונים, כאשר המשבר הגיאופוליטי במפרץ והעלייה החדה במחירי הנפט דחפו נהגים ברחבי העולם לשקול מעבר לרכבים חשמליים.

כזכור, בחודשים האחרונים נרשמה עלייה משמעותית במחירי הדלק בישראל, כאשר מחיר הבנזין זינק בכ-1.03 ש"ח לליטר במהלך החודש האחרון בלבד. העלייה הדרמטית נבעה מהתייקרות של כ-49% במחיר הבנזין הבינלאומי, בעקבות המלחמה המתמשכת באיראן והשיבושים בתנועת הנפט דרך מצר הורמוז.

מחיר הדלק מזנק (צילום: AI)

על רקע העלייה במחירי הדלק, משרד האנרגיה והתשתיות פרסם לאחרונה קריאה לציבור לשקול מעבר לרכב חשמלי. לדברי המשרד, כ-230 אלף נהגים בישראל כבר אינם מושפעים מהתייקרות הדלק הודות לשימוש ברכב חשמלי, כאשר משפחה ממוצעת יכולה לחסוך כ-8,000 ש"ח בשנה בעלויות תדלוק בלבד.

יצוין כי העדכון החדש במחירי הדלק צפוי להיכנס לתוקף בכל תחנות הדלק ברחבי הארץ בדיוק בחצות הלילה שבין חמישי לשישי, והוא חל על כלל מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח מינהל הדלק והגז.

רכבעליית מחיריםיוקר המחיהדלקרכב חשמלימשרד האנרגיה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כמה שיעלה , שיעלה. אני ממלא ממילא רק ב 200 שח
גבי

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר