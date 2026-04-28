מינכן, 2027 ו-990 כוחות סוס: התוכנית העולמית של שיאומי

שיאומי ממשיכה להאיץ את פעילותה בתחום הרכב החשמלי ומציגה תוכנית ברורה להתרחבות גלובלית: החברה הודיעה כי בכוונתה להשיק את כלי הרכב החשמליים שלה באירופה במחצית השנייה של 2027, עם כניסה לשווקים נוספים בעלי הגה ימני במהלך 2028.

במרכז האסטרטגיה עומד מהלך מובהק: כניסה דרך פלח הפרימיום. נשיא שיאומי, לו וייבינג, הציג שלושה עקרונות מנחים - תחילה שווקים יוקרתיים, לאחר מכן שווקים מפותחים, ולבסוף שווקים מתפתחים. בהתאם לכך, גרמניה צפויה להיות אחת מנקודות הכניסה הראשונות של החברה ליבשת.

המהלך מזכיר את הדרך בה שיאומי ביססה את מעמדה בשוק הסמארטפונים, כאשר גם שם החלה במוצרים מתקדמים כדי לבנות מוניטין לפני הרחבת ההיצע. בשלב זה, החברה אף מבהירה כי אין בכוונתה לשווק רכבים שמחירם נמוך מ-100 אלף יואן.

כדי לתמוך בכניסה לאירופה, הקימה שיאומי מרכז מחקר ופיתוח במינכן כבר בספטמבר 2025. המרכז מאויש ביותר מ-100 מהנדסים, רבים מהם יוצאי מותגי פרימיום גרמניים כמו BMW, מרצדס-בנץ, פורשה ולמבורגיני. בראש הצוות עומד רודולף דיטריך, לשעבר בכיר בחטיבת M של BMW.

אחד הפירות הראשונים של המרכז החדש הוא דגם ה-YU7 GT - רכב פנאי ביצועים שצפוי להיחשף בקרוב. הדגם כולל מערכת הנעה כפולה בהספק של כ-990 כוחות סוס, מהירות מרבית של 300 קמ"ש וטווח נסיעה של עד 705 ק"מ (לפי תקן CLTC). בנוסף, הוא מצויד בבלמי קרבון-קרמיקה של ברמבו ומערכת אווירודינמית אקטיבית.

במקביל, שוק ההון מגיב באופן חיובי אך שקול. גולדמן זאקס וסיטי שמרו על המלצת "קנייה" למניית שיאומי, תוך הדגשת היתרון של החברה בתחום האקוסיסטם והבינה המלאכותית, לצד חשיבות מפת הדרכים הברורה להתרחבות בינלאומית. מנגד, בג'יי.פי מורגן נוקטים בגישה זהירה יותר ומצביעים על חוסר בהירות מספקת בנוגע לשרשרת האספקה באירופה.

בזירה המקומית, שיאומי מציגה תנופה מרשימה: החברה מסרה כ-655 אלף רכבים חשמליים בתוך כשנתיים בלבד, ושומרת על יעד שאפתני של 550 אלף מסירות לשנת 2026. בשנה האחרונה קיימה הנהלת החברה סבב פגישות בלמעלה מ-25 ערים ב-12 מדינות, כחלק מהיערכות לשיתופי פעולה בינלאומיים.

אם תצליח לשחזר את הצלחתה מעולם הסמארטפונים, שיאומי עשויה להפוך לשחקן משמעותי גם בזירת הרכב החשמלי - ובאירופה בפרט.