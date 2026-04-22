האופנוע של בראבוס ( צילום: יצרן )

בצעד יוצא דופן, סדנת בראבוס החליטה לקחת פסק זמן משיפור רכבי בנזין עתירי כוח ולהציג רכב חשמלי. למעשה, מדובר בלא פחות משלושה דגמי אופנועים חשמליים שנולדו מתוך שיתוף פעולה עם המותג הצרפתי DAB Motors. כל הכלים מבוססים על הפלטפורמה והארכיטקטורה של דגם ה-DAB 1⍺.

סדרת הדגמים החדשה כוללת את גרסת הכניסה "DAB 1α Brabus", גרסת הביניים "DAB 1α Brabus Urban E" וגרסת הקצה המוגבלת "DAB 1α Brabus Urban E First Edition".

DAB 1α Brabus – דגם הכניסה אופנוע הבסיס בסדרה לא פותח מאפס, אלא מתבסס על נתונים קיימים עם נגיעות של סדנת השיפורים. הוא מצויד בסוללה בקיבולת של 7.1 קוט"ש, המאפשרת טווח נסיעה של עד כ-150 ק"מ (93 מייל) בתנאי רכיבה עירוניים. המנוע החשמלי מפיק 31 כ"ס והמהירות המרבית מוגבלת אלקטרונית ל-120 קמ"ש. מבחינה עיצובית, האופנוע מגיע עם מראות זקופות, מרכב שחור, ונגיעות של סיבי פחמן (קרבון) בכונסי האוויר הצדדיים ובכנף הקדמית. המחיר של הדגם הזה עומד על 16,590 יורו.

DAB 1α Brabus Urban E – עוצמה ועיצוב משודרגים

כאן בראבוס נכנסת לתמונה בצורה עמוקה יותר. דגם ה-Urban E זוכה לממיר מתח (אינוורטר) משודרג ולמיפוי מנוע ייחודי שמעלה את ההספק ל-36 כ"ס, כאשר במקביל המומנט מזנק משמעותית. בראבוס מתגאה בכך ש"כל מילימטר באופנוע עבר תהליך של Brabusization" (התאמה מוקפדת ברוח המותג).

ההתאמות האלו באות לידי ביטוי בתעלות קירור מקרבון, כנפונים אחוריים וכיסויי גלגלים, גם הם מסיבי פחמן. בנוסף, הדגם כולל מצבי נהיגה שונים – ביניהם מצב המיועד לעקיפות שזכה לשם היומרני "Nitrous Boost" (דחיפת ניטרו), מראות אווירודינמיות יותר, תאורת LED עשירה ומושב עור אדום ומושך עין. המחיר מטפס בהתאם ועומד על 20,800 יורו (לפני מע"מ).

First Edition – גרסת הקצה לאספנים

עבור לקוחות שמעוניינים להשקיע יותר ולקבל כלי ייחודי ונדיר, בראבוס מציעה את "המהדורה הראשונה". מחירה של גרסה זו עומד על לא פחות מ-32,500 יורו לפני מס. המהדורה תוצע בארבעה צבעים מיוחדים ובוהקים: אדום (Fusion Red), סגול (Superviolet), אפרסק (Peetch) וחול מדבר (Desert Sand). כדי לשמור על האקסקלוסיביות של הדגם, החברות מצהירות כי מכל צבע ייוצרו 10 יחידות בלבד.