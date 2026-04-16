כיכר השבת
פגעי הטכנולוגיה

הזוי: שוטרים שהוזעקו לבית של אישה מבוגרת נדהמו ממה שהיא עשתה

אישה בת 91 הצליחה להבהיל את משפחתה לאחר שלא ענתה לשיחות הטלפון של משפחתה | שוטרים שהוזעקו למקום מצאו אותה בחדר השינה כשהיא שקועה במשחק מחשב (מעניין)

אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

אישה בת 91 מאוהיו הצליחה להבהיל את משפחתה לאחר שלא ענתה לשיחות היומיות שנועדו לוודא את שלומה, במסגרת תוכנית מקומית בשם “האם אתה בסדר?”.

התוכנית מאפשרת לקשישים ולבעלי מוגבלויות להצטרף לשירות שבו הם מקבלים שיחת טלפון יומית כדי לוודא שהם בסדר. האישה לא ענתה לשיחה היומית, וגם בתה שניסתה ליצור איתה קשר לא הצליחה להשיג אותה.

בעקבות החשש לבריאותה, המשפחה פנתה למשטרה המקומית וביקשה לבצע בדיקת רווחה בביתה. ה הגיעו לבית, דפקו בדלת ולא קיבלו מענה. הם נכנסו דרך המוסך לאחר שהשתמשו בקוד גישה, מצאו את המכונית בפנים ונכנסו לבית.

בסופו של דבר התברר שהאישה הייתה בחדר השינה שלה, שקועה במשחק מחשב, כשהיא מנסה לשבור את השיא. היא הייתה כל כך מרוכזת במשחק עד שלא שמעה את השיחות ואת הדפיקות בדלת.

לדברי סרן ג’רי ווגל ממשטרת וסטלייק, “כולם היו קצת מודאגים שהיא לא עונה לאותם קשרים, אבל בסוף הכול הסתדר וכולם צחקו על זה”.

