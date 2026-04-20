פריצת דרך: חליפת צלילה רובוטית מפחיתה צריכת חמצן בכמעט 40%

פריצת דרך בתחום הצלילה הטכנולוגית מגיעה מסין: חוקרים מהמכון המתקדם לטכנולוגיה בשנזן (SIAT), הפועל תחת האקדמיה הסינית למדעים, פיתחו חליפת צלילה רובוטית רכה המסוגלת להפחית את צריכת החמצן של צוללים בכמעט 40 אחוזים. הפיתוח החדש, הנקרא PEAKED, נועד לשפר את היעילות התנועתית של הצולל תוך הפחתת העומס הפיזי במהלך שהייה ממושכת מתחת למים.

בלב המערכת עומד אלגוריתם מתקדם בשם URAO (Ultrarobust Adaptive Oscillator), אשר מנתח בזמן אמת את דפוסי התנועה של הצולל ומסתנכרן עם מחזורי השחייה - הן בסגנון חתירה והן בסגנון חזה. בניגוד לשיטות קודמות, האלגוריתם אינו דורש נתוני אימון מוקדמים ומסוגל להסתגל במהירות לשינויים בקצב התנועה, תכונה קריטית במשימות מורכבות כמו עבודות תשתית תת-ימיות, סקרי קרקעית ים או פעולות חילוץ.

בניסויים שנערכו בבריכות מבוקרות, הצליחה המערכת להגיע לסנכרון יציב כבר בתוך מחזור שחייה אחד בלבד, תוך הפחתת שגיאות חיזוי בכ-49.5 אחוזים לעומת טכנולוגיות קיימות. החליפה מפעילה כוח מסייע בדיוק ברגע שבו הצולל משנה כיוון תנועה, מה שמוביל לתנועה חלקה ויעילה יותר ולחיסכון משמעותי באנרגיה ובחמצן.

הפיתוח הנוכחי נשען על התקדמות קודמת בתחום האקסו-שלדים התת-ימיים. בשנת 2025 הציגה קבוצת חוקרים מאוניברסיטת פקינג מערכת דומה שהתמקדה בברכיים והפחיתה את צריכת האוויר בכ-22.7 אחוזים. עם זאת, המערכת החדשה משיגה שיפור משמעותי נוסף, תוך שימוש בתכנון רך וגמיש המאפשר התאמה טובה יותר לגוף הצולל.

לצד היישומים האזרחיים, בהם מחקר ימי, עבודות תחזוקה ותעשייה תת-ימית, מציינים החוקרים גם פוטנציאל לשימושים ביטחוניים. הארכת זמן השהייה מתחת למים, לצד הפחתת עייפות ושיפור השליטה בתנועה, עשויות להעניק יתרון משמעותי במגוון רחב של משימות.

המחקר, שפורסם בכתב העת IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, מסמן צעד נוסף במירוץ לפיתוח טכנולוגיות לבישות מתקדמות - הפעם, מתחת לפני הים.