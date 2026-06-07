חרך את הרשת: המציאות ההזויה בבריטניה נחשפת בסרטון משעשע

סרטון סאטירי קצר ונוקב המופץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות בבריטניה מעורר סערה ציבורית נרחבת, על רקע המתיחות העדתית הגואה במדינה.

התיעוד מציג באור ציני ומקצין את מה שמכונה בימין הבריטי "אכיפת חוק דו-מסלולית", שבה רשויות אכיפת החוק מגלות סלחנות יתר כלפי פשיעה חמורה של מהגרים, בעודן מפעילות יד ברזל נגד אזרחים מקומיים המביעים ביקורת לגיטימית ברשת.

הסרטון מתפרסם ברקע רציחתו של הבריטי הנרי נובאק על ידי מהגר סיקי שהתלונן בפני השוטרים על יחס גזעני כלפיו מצד נובאק.

השוטרים עצרו את נובאק, קרבן הדקירה ששתת דם באותם רגעים, ומת כעבור שעות.

הסרטון הסאטירי נפתח במפגש רחוב בין שוטר סיור בריטי לבין גבר ממוצא אסייתי, הלבוש בלבוש מסורתי ועליו כתם דם גדול. לשאלת השוטר האם הוא בסדר, משיב הגבר: "זה לא הדם שלי, זה הדם של גזען שהעליב אותי". בתגובה לכך, השוטר נושם לרווחה, מחייך ואומר: "נבהלתי, חשבתו שמשהו רע קרה, שיהיה לך יום טוב". מיד לאחר מכן, התיעוד עובר לסצנה שבה כוח משטרתי חמוש ורעול פנים פורץ באלימות לבית ומתווכח עם נער לבן היושב מול מחשב, תוך שהשוטר מצהיר: "אתה עצור כי העזת לבקר את ההגירה באינטרנט".

ההפצה הרחבה של הסרטון משקפת את הזעם העמוק והתסכול ההולך וגובר בקרב חוגי הימין בבריטניה, הטוענים כי המערכת הממסדית פועלת מתוך מניעים של תקינות פוליטית קיצונית ומפקירה את ביטחון הרוב הלבן. לטענת פעילי ימין, האירועים האחרונים במדינה מוכיחים כי חופש הביטוי דוכא לחלוטין, וכי המשטרה משקיעה משאבים עצומים ברדיפת "פשעי שנאה" דיגיטליים במקום להילחם בפשיעה אלימה וברצח ברחובות.

מבקרי הממשל בבריטניה מצביעים על הפער המוצג בו כשיקוף מדויק של המציאות, שבה האשמות בגזענות משתקות את שיקול הדעת של גורמי האכיפה ומאפשרות לעבריינים לחמוק מעונש, בעוד שאזרחים מן השורה חשים מאוימים מהבעת עמדות שמרניות.