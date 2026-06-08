אחותו של הדיקטטור בנאום לוחמני: "לעולם לא נתפרק מנשק גרעיני"

קים יו ג'ונג, אחותו של מנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג און, הצהירה כי ארצה לעולם לא תיסוג ממעמדה כמדינה בעלת נשק גרעיני ולא תסבול איומים כלשהם. הדברים פורסמו בסוכנות הידיעות הממלכתית של קוריאה הצפונית, יממה לפני ביקורו של נשיא סין שי ג'ינפינג בפיונגיאנג.

לדבריה, הטענות האמריקניות שלפיהן שי ג'ינפינג ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישרו בפסגה שקיימו בחודש מאי יעד משותף של פירוק קוריאה הצפונית מנשק גרעיני הן "שקריות". היא הוסיפה כי ארצה מחזיקה ב"מידע המדויק ביותר" בנוגע לטענות הללו.

"המדיניות של חיזוק מתמשך של ההרתעה הגרעינית להגנה עצמית, כפי שהוכרזה על ידי מנהיג המדינה, היא מסקנה סופית ובלתי הפיכה שחובה ליישם ללא תנאי", אמרה.

מוקדם יותר השבוע חשפה קוריאה הצפונית מפעל חדש לייצור חומרים גרעיניים, ובמהלך ביקור במקום קרא קים ג'ונג און להרחבה "אקספוננציאלית" של הארסנל הגרעיני של המדינה.

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לדברי מומחים, מתקן העשרת האורניום החדש נועד לחזק את עמדת המיקוח של פיונגיאנג לקראת הפסגה עם נשיא סין, ובמקביל להצדיק את האצת תוכנית ההתעצמות הגרעינית של המדינה.