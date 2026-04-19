לפי דיווח דרמטי שמתפרסם היום (ראשון) ברשת אל-ערבייה, איראן הסכימה להתפשר בנושא האורניום המועשר, נושא שהיה במוקד המחלוקת בין המדינות.

לפי הדיווח ברשת הערבית, איראן הסכימה להעביר את האורניום המועשר לרמה של 60% ולהוציאה משטחה לשכנתה ובעלת בריתה - פקיסטן.

אם בשלב זה לא ברור מהי עמדת ארה"ב, בישראל חוששים מהעברת האורניום המועשר לרמה סף-צבאית לבעלת ברית איסלאמיסטית ובלתי יציבה.

קיים גם חשש כבד מפני מצב בו האורניום המועשר יוחזר בסופו של דבר לאיראן, החולקת גבול של 900 קילומטרים עם פקיסטן.

פקיסטן, מדינה גרעינית בעצמה, היא זו שמתווכת בין ארה"ב לאיראן בשיחות המשא ומתן לאחר איומיו של טראמפ לחזור ללחימה אם טהרן לא תסכים לתנאים שוושינגטון מכתיבה.