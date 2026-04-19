כיכר השבת
דיווח דרמטי: פריצת דרך משמעותית בנושא האורניום המועשר בשיחות ארה"ב-איראן

לפי דיווחים ברשת אל-ערבייה, פריצת דרך התרחשה בשיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן לאחר שהאחרונה הסכימה, בתנאים מסוימים להעביר את מלאי האורניום שברשותה (חדשות) 

תחנת כוח גרעינית בבושהר, איראן (צילום: By Hossein Heidarpour - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Rouhani_and_Salehi_in_Bushehr_Nuclear_Plant_%281%29.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126961478)

לפי דיווח דרמטי שמתפרסם היום (ראשון) ברשת אל-ערבייה, הסכימה להתפשר בנושא האורניום המועשר, נושא שהיה במוקד המחלוקת בין המדינות.

לפי הדיווח ברשת הערבית, איראן הסכימה להעביר את האורניום המועשר לרמה של 60% ולהוציאה משטחה לשכנתה ובעלת בריתה - פקיסטן.

אם בשלב זה לא ברור מהי עמדת ארה"ב, בישראל חוששים מהעברת האורניום המועשר לרמה סף-צבאית לבעלת ברית איסלאמיסטית ובלתי יציבה.

קיים גם חשש כבד מפני מצב בו האורניום המועשר יוחזר בסופו של דבר לאיראן, החולקת גבול של 900 קילומטרים עם פקיסטן.

פקיסטן, מדינה גרעינית בעצמה, היא זו שמתווכת בין ארה"ב לאיראן בשיחות המשא ומתן לאחר איומיו של טראמפ לחזור ללחימה אם טהרן לא תסכים לתנאים שוושינגטון מכתיבה.

ההצעה הזאת עלתה על ידי איראן כבר ממזמן. זה לא חדש וכל שכן זה לא פריצת דרך.
הונאה . זה ישן ולא פריצת דרך

