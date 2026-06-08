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מתיחות מתמשכת

משמרות המהפכה עצרו את השיגורים ומאיימים בהסלמה אם ישראל תתקוף את חיזבאללה | נתניהו וטראמפ שוחחו

אחרי יממה סוערת של חילופי מהלומות, משמרות המהפכה מצהירים על הפסקת הפעילות הצבאית נגד ישראל – אך מציבים אולטימטום | נשיא ארה"ב לוחץ להפסקת אש מיידית: "ישראל ואיראן רוצות להגיע להסכם" | טראמפ ונתניהו שוחחו בטלפון על ההתפתחויות (ביטחון)

3תגובות
תקיפה באיראן
תקיפה באיראן| צילום: צילום: מהרשתות הערביות

אחרי יממה סוערת של חילופי מהלומות, הודיעו היום (שני) משמרות המהפכה האיראניים על הפסקת פעילותם הצבאית נגד ישראל. אולם בטהראן ממהרים להבהיר: מדובר בהחלטה זמנית בלבד, והיא מותנית בהתנהגות ישראל בזירה הלבנונית.

בהודעה רשמית שפורסמה מטעם משמרות המהפכה, נמסר כי "אם ישראל תחדש את התקיפות ב ובדאחיה, צעדים חמורים וקשים הרבה יותר יהיו בדרך". האיראנים טענו כי התקיפות שביצעו עד כה היו "מכה כואבת" שנועדה לתמוך בעם הלבנוני, וקראו לישראל ולתומכיה "להפיק לקח" מהמהלומות שספגו.

מגביר את הלחץ: "שני הצדדים רוצים הסכם"

בזירה המדינית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגביר את הלחץ על הצדדים להגיע להפסקת אש. בשיחה עם עיתונאים ציין הנשיא כי ישראל ו חפצות ב"הפסקת אש מיידית", והדגיש כי המגעים להסכם נמצאים בעיצומם.

עם זאת, טראמפ הבהיר כי המצור על מצר הורמוז יימשך עד שיושג "הסכם סופי". בשיחה שקיים אמש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפציר הנשיא האמריקאי בישראל לגלות איפוק וקרא לשני הצדדים: "יריתם – וזה מספיק. תחזרו למשא ומתן".

ממשיך לפעול: תקיפות ממוקדות באיראן

למרות הקריאות להפסקת אש, בשטח המציאות הוכיחה תמונה שונה. צה"ל המשיך לבצע תקיפות ממוקדות באיראן, תוך פגיעה במערכות הגנה אסטרטגיות, מתקנים צבאיים והמפעל הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן.

על פי דיווחים, במתקן הפטרוכימי שהותקף יוצרו רכיבים חיוניים לתוכנית הטילים הבליסטיים של משטר הטרור האיראני. גורמי ביטחון מעריכים כי הפגיעה היסודית במתקן תקשה על המשטר האיראני להשתקם ממנה במשך שנים ארוכות.

הרס בטהרן (צילום: מהרשתות הערביות)

מנגד, האיראנים לא נותרו חייבים ושיגרו כ-30 טילים לעבר ישראל מאז אמש. בצה"ל נערכים לכל תרחיש, כולל מערכה ממושכת, ומציינים כי שיתוף הפעולה ההגנתי עם ארה"ב הדוק מתמיד.

גורמים ביטחוניים מדגישים כי כל גלי התקיפה בוצעו על ידי חיל האוויר הישראלי בלבד, תוך היערכות לאפשרות ש יבחר להצטרף למערכה. כפי שדווח ב'הארץ', המערכת המדינית והביטחונית ממשיכה לעקוב בדריכות אחר ההתפתחויות.

רקע: הפרה ראשונה של הפסקת האש עם לבנון

יצוין כי לראשונה מאז הפסקת האש החדשה עם לבנון, שיגר ארגון הטרור חיזבאללה חמש רקטות לעבר שטח ישראל. שתיים מהרקטות יורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית של צה"ל. מדובר בהפרה ראשונה של הפסקת האש שנכנסה לתוקף לאחר שבועות של משא ומתן מורכב בתיווך אמריקאי.

הירי מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בזירה הצפונית. בימים האחרונים המשיכו כוחות צה"ל לפעול בדרום לבנון נגד תשתיות חיזבאללה, כאשר צה"ל הבהיר לתושבי דרום לבנון כי "הלחימה נמשכת" ואסר עליהם לחזור דרומה לנהר א-זהראני.

כוחות צה"ל על גבול לבנון (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

בקבינט המדיני-ביטחוני התקיים דיון סוער סביב הפסקת האש עם לבנון. שרים רבים הביעו התנגדות נחרצת למהלך, כאשר השר בן גביר קרא לנתניהו לטוס לארה"ב ו"לחסל את החיזבאללונים בדאחייה". ראש הממשלה הבהיר אז כי "כרגע אין הסכם, חיזבאללה מתנגד ולכן אני לא מביא להחלטה"

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3
את לבנון צריך לכסח. אם המחיר זה איראן וטראמפ. לא לספור את טראמפ. זה שטראמפ רוצה להגיע לבחירות האמצע עם הישג. לא אומר שצריך לקבור את נתניהו ואת יישובי הצפון
מאייר
2
הטראמפ הזה משוגע על כל הראש, חולה נפש עם תעודות שצריך כדורים דחוף הוא כזה תמים שכל אחד לוקח אותו לסיבוב בשכונה ומוליך אותו שולל, מחר יבוא מישהו אחר ויגיד לו מילה והוא יתהפך שוב כמו סטייק
סלמה
1
אז תלך ראש בראש עם ארהב ? ומה תרוויח בדיוק ?
צוריאל

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