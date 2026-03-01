מושחר מהצד. המכשיר החדש ( צילום: צילום מסך )

סמסונג חשפה לאחרונה את Galaxy S26 Ultra באירוע Galaxy Unpacked שיתקיים בסן־פרנסיסקו. מלבד שדרוגים צפויים במצלמות ובביצועים, עיקר תשומת הלב מופנה השנה אל פונקציית ה־Privacy Display - פיתוח חדשני שנועד לשמור על פרטיות המשתמשים במרחב הציבורי. המכשיר עלה למכירה מוקדמת כבר מ־26 בפברואר, וההשקה הרשמית צפויה ל־11 במרץ.

כך פועל מסך הפרטיות הטכנולוגיה החדשה, שפותחה במשך יותר מחמש שנים, מבוססת על מבנה דו־שכבתי מתוחכם המשולב ישירות בפאנל ה־AMOLED. השכבה הראשונה כוללת גריד מיקרוסקופי של "תריסים" (louvers) המובנים מתחת לפני המסך. בעת הפעלת מצב הפרטיות, שינוי זעיר במתח החשמלי גורם לנוזל הקריסטלי שבשכבה האופטית לשנות את מקדם השבירה שלו - כך שהאור המוקרן בזוויות רחבות מתפזר ולא נראה לעין. השכבה השנייה כוללת מנסרות זעירות הלוכדות את שארית האור ונועלות אותה בזוויות צד, כך שהמסך נראה ברור רק למי שמביט בו ישירות. היתרון העיקרי: ניתן להפעיל ולכבות את מצב הפרטיות לפי הצורך, ואף להגדירו לפעול אוטומטית באפליקציות רגישות - כמו אפליקציות בנקאות או מסכי סיסמאות. כשבנוסף ניתן להשחיר גם חלקים מסויימים מהמסך, כמו הודעות הנכנסות למכשיר ופושים קופצים.

ניתן להשחיר רק את ההודעות הקופצות ( צילום: יצרן )

ההדלפה מדובאי

ימים אחדים לפני ההשקה, המדליף ההודי סאהיל קרול העלה סרטון שצולם בדובאי ובו נראה לכאורה Galaxy S26 Ultra עם המסך החדש בפעולה. לפי דבריו, המכשיר נרכש בשוק דיירה המקומי תמורת כ־12,000 דירהם (כ־3,300 דולר). בסרטון נראתה הדגמה מלאה של מצב הפרטיות לצד תיעוד של עיצוב המסגרת החדש - שטוח ומודגש יותר. ולאחר כמה ימים השיקה סמסונג את ההודעה הרשמית.

המתחרים לא נשארים אדישים

התגובות לא איחרו לבוא. לפי דיווח של האתר GSMArena, יצרניות סיניות גדולות כמו Xiaomi, Vivo ו־Oppo כבר החלו לבדוק יישומים דומים של טכנולוגיית מסך פרטיות חומרתית. הדגמים הבאים של סדרות Mi 18, Vivo X500 ו־Find X10, שצפויים לצאת בסתיו הקרוב, עשויים להגיע עם פונקציות דומות - אף שעדיין לא ברור אם יציעו את רמת הגמישות של מסך סמסונג.

עם תג מחיר התחלתי של 1,299 דולר לגרסת 256GB, נראה כי סמסונג מכוונת את ה־S26 Ultra לא רק למשתמשים המחפשים ביצועים וצילום מתקדם - אלא גם לרמות החדשות של פרטיות ואבטחת מידע.