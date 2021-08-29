המסך החדש של סמסונג נועד להגן על המשתמשים מפני "מציצים מעבר לכתף" באמצעות טכנולוגיה אופטית מתקדמת המשנה את כיווני פיזור האור - וניתנת להפעלה או כיבוי במגע כפתור | ה־Galaxy S26 Ultra, שיוצג היום באירוע Galaxy Unpacked בסן־פרנסיסקו, הוא הסמארטפון הראשון בעולם המשלב את הפתרון כחלק מהמסך עצמו (טכנולוגיה)
יותר ויותר רוכשים של מכשיר הגלקסי 8 של סמסונג מדווחים על תקלה שמתרחשת בו, במסגרתה המצלמה האחורית של המכשיר מאבדת פוקוס לחלוטין ויוצרת תמונות מטושטשות. אז כן, יש פתרון זמני, אבל עדיף לכם לפנות לחברה ולממש את האחריות (דיגיטל)
סמסונג משיקה את צמד הסמאטרפונים החדש: הגלקסי S8 וה-GalaxyS8+ שמגיעים עם צג שטוח ללא מסגרת ולחצנים, מצלמה מתקדמת של 12 מגה פיקסל, וממשק חכם המאפשר הורדת קבצים במהירות שיא. המכשיר יתמוך בפתרון החדש של סמסונג, ה-Samsung DeX, שיהפוך את הסמארטפון לסביבת עבודה שולחנית נוחה (דיגיטל)
תמונות חדשות של מכשיר הדגל הבא של חברת סמסונג -גלקסי S6 דלפו לאתר Cnet, ומהן עולה כי ענקית האלקטרוניקה תשחרר לא פחות מחמישה דמים שונים של הגלקסי החדש, בינהם דגמים מיוחדים למשתמשים שמאליים. יש למה לצפות (סלולר, חדשות)