2,000 הזמנות ב-10 ימים: הפלא של הנהיגה האוטונומית בטסלה

טסלה ממשיכה להרחיב את פריסת מערכת הנהיגה האוטונומית המתקדמת שלה, Full Self-Driving (FSD), בקצב הולך וגובר ברחבי העולם, אך הדרך לאימוץ רחב נותרת שונה ממדינה למדינה. בשבועות האחרונים נרשמו התפתחויות משמעותיות בשני שווקים מרכזיים - שוודיה ודרום קוריאה - המדגישות את הפער בין רגולציה אירופית זהירה לבין אימוץ מהיר מצד צרכנים באסיה.

בשוודיה, עיריית סטרנגנס (Strängnäs) אישרה לטסלה לבצע ניסויים במערכת FSD (בגרסת Supervised) בכבישים ציבוריים, בכפוף לאישור סופי של רשות התחבורה השוודית. מדובר בעיר השנייה במדינה שמעניקה היתר כזה, לאחר שנאקה (Nacka) עשתה זאת מוקדם יותר השנה. האישור, שצפוי להיות תקף למשך שנה, מהווה צעד נוסף אך מוגבל בדרך לאימוץ רחב, שכן מדובר בניסויים בלבד ולא באישור שימוש מסחרי מלא.

המהלך משתלב במגמה רחבה יותר באירופה, שם טסלה מנסה לפרוץ את מחסום הרגולציה. בתחילת אפריל הפכה הולנד למדינה הראשונה שאישרה את המערכת בהתאם לתקן האירופי החדש UN Regulation 171, לאחר תהליך בדיקות ממושך שכלל מעל 1.6 מיליון קילומטרים של נהיגה. עם זאת, האישור אינו מחייב מדינות אחרות באיחוד, וגרמניה, צרפת ואיטליה צפויות לקבל החלטות משלהן בחודשים הקרובים. בשוודיה אף הובהר כי ייתכן שהאישור האירופי לא יחול רטרואקטיבית על רכבים שכבר נמצאים על הכביש - מה שעלול להגביל את השימוש לדגמים חדשים בלבד.

במקביל, בדרום קוריאה נרשמת תמונה שונה לחלוטין. פלטפורמת שיתוף הרכב Socar השיקה צי של 100 רכבי טסלה מדגמי Model S ו-Model X עם FSD, במסגרת שירות מנויים - וזכתה ליותר מ-2,000 הזמנות מוקדמות בתוך עשרה ימים בלבד. המחירים, שנעים סביב 1.49 מיליון וון לשבוע ו-3.99 מיליון וון לחודש (3,000-8,000 ש"ח), לא הצליחו לצנן את הביקוש.

המערכת הושקה במדינה בנובמבר 2025, ומאז צברו נהגים קוריאנים מעל 8 מיליון קילומטרים של שימוש תוך כ-100 ימים בלבד. עם זאת, גם כאן קיימות מגבלות: דגמי Model 3 ו-Model Y, הפופולריים יותר, עדיין אינם תומכים במערכת בשל עיכובים באישורי בטיחות לרכבים המיוצרים בסין.

התמונה הכוללת ממחישה את האתגר המרכזי של טסלה: מעבר מטכנולוגיה מתקדמת לאימוץ גלובלי רחב. בעוד שבאירופה ההתקדמות מתבצעת דרך תהליך רגולטורי מדורג ומפוצל בין מדינות, בדרום קוריאה השוק כבר מאותת על מוכנות - ואפילו רעב - לאימוץ פתרונות נהיגה אוטונומית, גם במחיר פרמיה חודשית.

עבור טסלה, מדובר בשלב קריטי: הצלחה באיזון בין דרישות רגולטוריות לבין ביקוש צרכני עשויה לקבוע את קצב החדירה של FSD לשוק העולמי בשנים הקרובות.