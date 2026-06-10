איירבוס חושפת: מסוק ללא טייס וללא תא טייס - ה-U145 האוטונומי

בתערוכת התעופה ILA ברלין 2026 חשפה חברת איירבוס הליקופטרס את אחד הפיתוחים המסקרנים ביותר בשנים האחרונות בתחום התעופה: ה-U145 – גרסה אוטונומית ובלתי מאוישת של מסוק ה-H145 המוכר. מדובר במהלך המצטרף למעבר ההולך וגובר לעבר מערכות טיסה ללא צוות, תוך שמירה על פלטפורמות כלי טייס שכבר הוכחו.

ה-U145 שומר על הבסיס המכני והאווירודינמי של ה-H145, מסוק דו-מנועי הנמצא בשירות רחב היקף ברחבי העולם, אך מבצע שינוי מהותי: הסרת תא הטייס לחלוטין. במקום זאת, המסוק מצויד במערך חיישנים מתקדם ומערכות בינה מלאכותית המאפשרות הפעלה אוטונומית מלאה. ביטול תא הטייס פינה מקום לנפח מטען גדול יותר, כולל דלת קדמית נפתחת מסוג "clamshell", משטח טעינה מתקפל ורצפת מטען ייעודית.

עם משקל המראה מרבי של כ-3.8 טון, איירבוס ממצבת את הכלי בעיקר כפלטפורמה לוגיסטית, המסוגלת להעביר ציוד לאזורים מסוכנים או קשים לגישה – ללא סיכון חיי אדם. לצד זאת, החברה מדגישה כי הפוטנציאל המבצעי רחב בהרבה.

לפי איירבוס, ה-U145 מיועד למגוון משימות: סיוע באסונות טבע, פינוי רפואי, כיבוי אש מהאוויר, משימות מודיעין וסיור, ואף שילוב במערכים צבאיים מתקדמים הכוללים "נחילי רחפנים" או שיגור מערכות נשק אוויריות. במסגרת זו, החברה משתפת פעולה עם MBDA לפיתוח יכולות של "מוביל רחפנים" (drone mothership) ושיגור אפקטים אוויריים.

זהו אינו הניסיון הראשון של איירבוס בתחום: קדמה לו תוכנית VSR700, שהתבססה על מסוק קל מדגם Cabri G2. בנוסף, בארצות הברית מקדמת החברה את פרויקט MQ-72C – גרסה אוטונומית למסוק ה-Lakota - בשיתוף פעולה עם חברות כמו Shield AI ו-L3Harris.

לדברי מנכ"ל איירבוס הליקופטרס, מתייה לובו, החברה שואפת לבנות אקו-סיסטם רחב של מערכות אוטונומיות באירופה, תוך שיתופי פעולה עם חברות מובילות בתחום הבינה המלאכותית והשליטה מרחוק. אב-טיפוס ראשון צפוי לטוס כבר בסוף 2026 (עם טייס בטיחות), והכניסה לשירות מבצעי מתוכננת לתחילת העשור הבא.